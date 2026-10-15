Flera lag är inblandade i jakten på Connor Hellebuyck.

Foto: Tony Gutierrez/AP Photo/Alamy

Det var i slutet av augusti som Connor Hellebuyck bekräftade, via sin agent, att han vill lämna Winnipeg Jets.

"För några månader sedan begärde jag en trejd bakom stängda dörrar. Jag har försökt hantera situationen tyst och respektfullt för att ge klubben tid att se över möjligheterna. Min inställning har inte förändrats. Jag står fast vid att jag tror att det här är det bästa för mig och min familj framåt.", sade Hellebuyck bland annat i sitt dåvarande uttalande via agenten Ray Petkau.

När Winnipeg Jets träningsläger inför den nya NHL-säsongen skulle börja vägrade sedan Connor Hellebuyck att dyka upp . Det fick Jets att svara genom att stänga av Hellebuyck utan lön och parterna är sedan fast i ett låst läge. Hellebuyck inväntar bara en trejd medan Winnipeg Jets just nu får klara sig utan stjärnmålvakten. Hans lönetaksträff på 8,5 miljoner dollar räknas inte heller mot klubbens lönetak under avstängningen.

Connor Hellebuyck är fortsatt avstängd utan lön när NHL-säsongen nu har börjat. Enligt sajten hellebucks.com har Hellebuyck då gått miste om över 637 000 dollar i förlorad lön, motsvarande cirka 6,35 miljoner kronor, sedan strejken började.

Los Angeles Kings visar intresse för Connor Hellebuyck

I nuläget verkar dock ingen lösning vara i sikte för Connor Hellebuyck. Det finns flera lag som har visat intresse för att trejda till sig stjärnmålvakten men inget är nära och det finns inga tendenser på att Hellebuyck och Winnipeg Jets har begravt stridsyxan ännu.

Nu uppger Sportsnets Frank Seravalli att Los Angeles Kings också har gett sig in i jakten på Hellebuyck. LA Kings har inlett säsongen med fem raka förluster och har endast plockat två poäng i from av två övertidsförluster. Det har framför allt varit defensivt som Kings spel svajat med hela 21 insläppta mål på fem matcher. Ingen av målvakterna, Anton Forsberg och Darcy Kuemper, har imponerat vilket kan göra att Kings blickar mot att stärka målvaktssidan.

Enligt Sportsnet vore Hellebuyck också öppen för att flytta till Los Angeles. Dock uppges LA Kings överväga om de verkligen ska satsa på en sådan stjärnvärvning, eller om laget i stället blickar mot att föryngra truppen och gå igenom en rebuild om lagets kräftgång fortsätter under hösten.

Tidigare har även Buffalo Sabres, Carolina Hurricanes, Florida Panthers, New York Rangers, Edmonton Oilers, Utah Mammoth och San Jose Sharks nämnts som potentiella alternativ för Connor Hellebuyck i form av en trejd. Enligt uppgifter ska Hellebuyck dock helst vilja komma till ett slutspelslag på en bra marknad i USA, efter att ha spelat i en svagare marknad som Winnipeg i Kanada hela sin karriär.

Under sin karriär har Connor Hellebuyck spelat 625 NHL-matcher för Winnipeg Jets. Den 33-årige amerikanen har vunnit Vezina Trophy som NHL:s bästa målvakt tre gånger, 2020, 2024 och 2025. Han prisades också med Hart Trophy som ligans MVP 2025. Tidigare i år blev han också stor hjälte när USA vann OS -guld i Milano.