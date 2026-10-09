Connor Hellebuyck fortsätter förlora pengar.

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Det var i slutet av augusti som Connor Hellebuyck bekräftade, via sin agent, att han vill lämna Winnipeg Jets.

"För några månader sedan begärde jag en trejd bakom stängda dörrar. Jag har försökt hantera situationen tyst och respektfullt för att ge klubben tid att se över möjligheterna. Min inställning har inte förändrats. Jag står fast vid att jag tror att det här är det bästa för mig och min familj framåt.", sade Hellebuyck bland annat i sitt dåvarande uttalande via agenten Ray Petkau.

När Winnipeg Jets träningsläger inför den nya NHL-säsongen skulle börja vägrade sedan Connor Hellebuyck att dyka upp . Det fick Jets att svara genom att stänga av Hellebuyck utan lön och parterna är sedan fast i ett låst läge. Hellebuyck inväntar bara en trejd medan Winnipeg Jets just nu får klara sig utan stjärnmålvakten. Hans lönetaksträff på 8,5 miljoner dollar räknas inte heller mot klubbens lönetak under avstängningen.

Connor Hellebuyck har gått miste om över fyra miljoner kronor

Connor Hellebuyck är dock fortsatt avstängd utan lön när NHL-säsongen nu har börjat. Då har en ny sajt vid namn hellebucks.com dykt upp där det, i realtid, går att följa hur mycket pengar som amerikanen förlorar för varje dag som strejken pågår.

Beräkningen baseras på ligans kollektivavtal (CBA) och Hellebuycks grundlön på 7,5 miljoner dollar för säsongen 2026/27. Enligt uträkningen kommer Hellebuyck att förlora 38 660 dollar, drygt 386 000 kronor, VARJE DAG som han är avstängd utan lön. Sajten uppger då att målvakten redan har gått miste om över 400 000 dollar sedan säsongsstarten vilket motsvarar mer än fyra miljoner kronor. Förlusterna kommer bara att stiga så länge han står fast vid sitt krav.

Hellebuycks krav kom till följd av en mycket tuff säsong i NHL 2025/26 där Winnipeg Jets gick mycket tungt som lag. Hellebuyck själv noterades då för en räddningsprocent på 89,5 vilket är hans svagaste notering under den elva år långa NHL-karriären. Tidigare i år blev Connor Hellebuyck dock stor hjälte för USA när han storspelade hela vägen fram till OS -guldet i Milano.

Winnipeg Jets verkar dock inte lida nämnvärt av stjärnans frånvaro. Laget har inlett säsongen starkt med tre segrar på fyra matcher, mycket tack vare nyförvärvet Stuart Skinner som har fått en fin start mellan stolparna med en räddningsprocent på 92,0 så här långt.