Uppgifter: Stjärnan vill bort – nobbar NHL-campen

Connor Hellebuyck har gjort sitt i Winnipeg Jets. Foto: Bildbyrån.

Connor Hellebuyck ser ut att stå fast vid sin önskan om att lämna Winnipeg Jets.

Efter att den 33-årige målvakten i slutet av augusti offentliggjorde att han bett klubben om en trejd har Winnipeg nu presenterat sin trupp till det kommande träningslägret. Hellebuycks namn finns med bland de sex målvakterna – men mycket tyder på att han inte kommer att finnas på isen.

Det är The Athletics Winnipeg-reporter Murat Ates som uppger att Hellebuyck inte förväntas rapportera till träningslägret.

”Winnipeg har släppt sin träningslägertrupp. Connor Hellebuycks namn finns uppenbarligen med, även om jag inte tror att någon förväntar sig att han kommer att dyka upp”, skriver Ates på X.

Connor Hellebuyck vill lämna Winnipeg Jets

Hellebuyck bekräftade den 27 augusti, via sin agent, att han hade lämnat in en trejdbegäran flera månader tidigare. Genom att göra önskemålet offentligt ökade han samtidigt pressen på general manager Kevin Cheveldayoff att hitta en lösning.

Att utebli från träningslägret skulle i så fall vara nästa steg i den processen.

Frågan är nu hur länge Hellebuyck är beredd att hålla sig borta om Jets inte lyckas hitta en trejd innan grundserien startar.

Flera tänkbara destinationer

Hellebuyck har inte själv offentliggjort vilka klubbar han helst skulle vilja hamna i. Daily Faceoffs Anthony Di Marco har däremot pekat ut Buffalo Sabres, Carolina Hurricanes och New Jersey Devils som tre möjliga destinationer.

Det återstår samtidigt att se vilken typ av paket Winnipeg kan få tillbaka för sin stjärnmålvakt. Hellebuyck kommer från en säsong som var svagare än hans normala standard.

Förra säsongen startade han 57 matcher efter att ha missat omkring tre veckor på grund av en knäskada. Han noterades för 23 segrar, 23 förluster och elva förluster efter förlängning/straffar, med en räddningsprocent på 89,5 och ett snitt på 2,86 insläppta mål per match.

OS-hjälte för USA

Under OS i Milano och Cortina i februari visade han dock återigen vilken nivå han kan hålla. Hellebuyck storspelade för USA och räddade 41 skott när amerikanerna besegrade Kanada med 2–1 efter förlängning i finalen.

Hellebuyck har vunnit Vezina Trophy som NHL bästa målvakt tre gånger. Han vann dessutom Hart Trophy som ligans mest värdefulle spelare efter säsongen 2024/25, då han ledde NHL med 47 segrar och ett snitt på 2,00 insläppta mål per match.