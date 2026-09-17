Beskedet: Stjärnan stängs av - efter träningsvägran

Connor Hellebuyck i Winnipeg Jets.

Foto: Jeff Curry-Imagn Images / USA Today Sports

Under sommaren började trejdspekulationer spridas runt Connor Hellebuyck. Målvakten var missnöjd med situationen i Winnipeg Jets och vill lämna klubben. Det som gör det svårt för honom är att han har ett kontrakt med dem fram till 2031.

Någon trejd har heller inte skett och nyligen gick han ut offentligt och krävde ett klubbyte.

Men inte heller det gav eld i baken på Jets. Inför träningslägret den här veckan valde 33-åringen att ta det ett steg längre och vägra att dyka upp. Något som nu har lett till att klubben valt att stänga av honom.

Connor Hellebuyck avstängd av Winnipeg

General manager Kevin Cheveldayoff kommer senare under dagen att möta media för att förklara sitt beslut. Samtidigt är det en tydlig markering mot stjärnmålvakten.

Connor Hellebuyck anses av många vara bäst i världen. Han storspelade när USA vann OS-guldet tidigare under våren. Samtidigt har han vunnit priset som årets målvakt, Vezina Trophy, tre gånger. I prisskåpet finns även en Hart Trophy, som går till hela ligans MVP.

Det återstår nu att se vad nästa vändning i soppan är.