Finska stortalangen Oscar Hemming är tillgänglig för landslagsspel igen.

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Finland fick klara sig utan sin stora stjärna Oscar Hemming i årets U18-VM. Det på grund av att stortalangen valde att bryta sitt gällande kontrakt med Keikko-Espo i Finland för att flytta till Kanada. Det finska förbundet och IIHF valde då att stoppa Hemming, som stod utan klubb hela hösten.

Något som bland annat fick spelarfacket att rida ut till försvar för Hemming .

I Sverige uppstod en liknande situation med Malte Vass, som stängdes av från landslagsspel efter att ha brutit sitt Hockeygymnasie-avtal i Färjestad BK och flytta till Nordamerika för spel på Boston University.

Hemmings avstängning hävs

Tidigare i höstas kunde Hockeysverige avslöja att Vass avstängning var över efter att hans HG-avtal löpt ut. Där och då valde Sverige att stänga av Vass i väntan på IIHF:s besked i just Hemming-fallet.

Nu kommer The Athletics Aaron Portzline med uppgifter om att även Oscar Hemmings avstängning från landslagsspel ska vara över. Enligt honom har IIHF meddelat det finska hockeyförbundet att IIHF tillåter Oscar Hemming att delta i kommande Junior-VM.

Oscar Hemming draftades av Columbus Blue Jackets i den första rundan av årets NHL-draft. Den här säsongen har han noterats för 11 poäng (3+8) på 12 matcher för Boston Collage. Senast Hemming representerade Finland var i Hlinka Gretzky cup 2025 där han svarade för fyra mål och sex assist på fem matcher och blev Finlands bäste poängplockare i turneringen.