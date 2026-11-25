Med Dylan Larkin-trejden ur världen riktas intresset mot andra spelare som går en oviss framtid till mötes i NHL. Och flera av dem är svenskar.

I den här texten har jag försökt urskilja vilka svenska NHL-spelare som kan komma att byta klubb under den här säsongen. På listan finns allt från säkra kort till mer av långskott, där det ändå finns tecken som tyder på att de ligger i farozonen för en trejd.

Om jag skulle göra en avancerad gissning tror jag ändå att fem–sex av spelarna på den här listan har andra klubbadresser innan trade deadline den 1 mars.

Låt oss då hoppa rakt in på listan:

Simon Edvinsson. Foto: Dan Hamilton-Imagn Images

Foto: USA TODAY Sports

Simon Edvinsson, b, Detroit

Vi kan väl städa av det mest uppenbara först. Simon Edvinsson måste sajna ett NHL-kontrakt senast på tisdag nästa vecka för att han över huvud taget ska kunna spela i ligan den här säsongen. Den pressen borde lösa knuten mellan honom och Detroit Red Wings och slutföra den skilsmässa som är oundviklig vid det här laget.

Efter Dylan Larkin-trejden borde vägen dessutom vara öppen för en lösning här. Det är ingen brist på intressenter, med klubbar som bland andra San Jose Sharks, Nashville Predators, Boston Bruins och (tydligen) Edmonton Oilers inblandade i någon slags budgivning. Vi räknar kallt med att den här utdragna sagan är över innan veckans slut.

Source: Simon Edvinsson @ Elite Prospects

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