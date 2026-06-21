Skadade Matthews – kan värvas av Toronto

Radko Gudas ryktas vara intressant för Toronto Maple Leafs – trots att han skadade Auston Matthews. Foto: John E. Sokolowski-Imagn Images

Foto: USA TODAY Sports

Efter tre säsonger i Anaheim Ducks, varav två som lagkapten, ser Radko Gudas ut att kliva ut på free agent-marknaden 1 juli.

Då rapporterar Kevin Weekes på NHL Network att Toronto Maple Leafs är en av klubbarna som är intresserade av den 36-årige tjecken.

Varför är det anmärkningsvärt?

Jo, det var Gudas som sänkte Leafs kapten Auston Matthews med en knätackling som avslutade superstjärnans säsong i mars och tvingade honom till operation . För det fick han en fem matcher lång avstängning och blev den mest hatade personen i Toronto under några veckor.

Veteranen har i samtal med NHL.com:s Dave McCarthy bekräftat att han inte skulle avskräckas av en flytt till Toronto.

– Jag är är öppen för allt, ska Gudas ha sagt.

Radko Gudas skadade Sidney Crosby under OS

Gudas fick även rubriker under OS i Milano där han gav Sidney Crosby en smäll i kvartsfinalen mellan Tjeckien och Kanada som gjorde att legendaren missade resten av turneringen.

Radko Gudas har spelat 14 säsonger i NHL och representerat Tampa Bay Lightning, Philadelphia Flyers, Washington Capitals, Florida Panthers innan han sajnades av Anaheim Ducks som free agent 2023. Gudas var med och ledde Ducks till en slutspelsplats den här säsongen – klubbens första sedan 2017/18 – samt en vunnen slutspelsserie mor Edmonton Oilers.

Han noterades för två mål och elva assist, totalt 13 poäng, på 56 matcher under den gångna säsongen.