Auston Matthews klev av skadad efter en bentackling från Radko Gudas. En tackling som inte uppskattades av Toronto Maple Leafs-lägret.

— Det är på mig att jag inte reagerade tidigare på Gudas… Det är uppenbart en ful tackling, säger Morgan Rielly efter matchen.

Auston Matthews utgick skadad efter en bentackling.

Foto: Nathan Denette/The Canadian Press via AP.

Torontos tunga säsong fortsätter. I natt blev det förvisso en seger mot Anaheim Ducks – men en kostsam sådan. Auston Matthews var en av målskyttarna i matchen, men åkte sedan på en tuff bentackling av Radko Gudas. Den tjeckiska OS-backen kom fel in i situationen och det blev en knätackling.

Den tog illa på Toronto-kaptenen som inte återvände till spel. I värsta fall kan nu också säsongen vara över, speciellt eftersom att Maple Leafs med största sannolikhet missar slutspelet.

Just att ingen av lagkamraterna stod upp för sin kapten är också något som har mötts av kritik efter matchen.

— Det är på mig att jag inte reagerade tidigare på Gudas… Det är uppenbart en ful tackling. Jag förstod inte i stunden hur illa han träffade honom, men jag tar fullt ansvar för att jag inte var den första som gick in där eller var där snabbare för att svara, säger Morgan Rielly efter matchen.

Auston Matthews skadad efter bentackling

Radko Gudas är en erkänd buse. Det var han som bland annat skadade Sidney Crosby i OS-kvartsfinalen och har under sin karriär delat ut många tuffa tacklingar.

— Det där är smutsigt spel. Ligan kommer att titta på det och det kommer att bli en avstängning eller vad som nu händer. Vi borde ha haft fyra killar inne på isen som gjorde något åt det. Men jag tycker att de svarade i tredje perioden, säger Craig Berube.

Auston Matthews har liksom hela Toronto haft en tung säsong. Nattens mål var det första efter OS-uppehållet och även segern var Torontos första sedan den turneringen.