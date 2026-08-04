Almtunas lösning – i väntan på Herman Liv?

Tim Forslund är klar för Almtuna.

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Redan i slutet av mars uppgavs Tim Forslund vara på väg att få sin chans i Hockeyallsvenskan. Det genom en flytt, från Tyresö/Hanviken, till Almtuna IS. Nu bekräftar också Uppsala-klubben att så blir fallet.

21-åringens första säsong i andraligan kommer att genomföras intill Hugo Hävelid.

– Tim och Hugo kommer att komplettera varandra på ett väldigt bra sätt, både genom sina olika styrkor och sin höga ambitionsnivå att hela tiden vilja utvecklas. De kommer att utmana varandra varje dag på träning och skapa en konkurrenssituation som gynnar både deras egen utveckling och laget som helhet. Jag är övertygad om att de tillsammans kommer att bilda ett starkt målvaktspar som ger oss både trygghet och hög kvalitet i målet under säsongen, säger målvaktstränaren Fredrik Lassi på lagets sajt.

Slog igenom i Tyresö/Hanviken: "Väldigt utvecklingsbar"

Tim Forslund är fostrad i Nacka och Värmdö, men det har varit i Tyresö/Hanviken som han blommat ut. Det genom två säsonger med uteslutande spel i U20, innan han 2024/25 inledde sin succéresa i Hockeyettan. Därefter blev han förstavalet till den gångna säsongen och fortsatte på samma spår.

– Tim Forslund är en lugn och tekniskt skicklig målvakt med ett moget spel och en stark förmåga att läsa spelet. Han arbetar hårt varje dag och har en inställning som gör honom väldigt utvecklingsbar. Jag ser verkligen fram emot att få arbeta med Tim i Almtuna och är övertygad om att han kommer att bli ett starkt tillskott till vår målvaktssida, säger Fredrik Lassi.

Expressen uppger samtidigt att Forslund kan komma att spela för Tyresö/Hanviken igen. Detta om Almtuna får loss Herman Liv från HV71. Fjolårets lån är nu kvar för att täcka upp för skadade Olof Glifford, men kan lånas ut igen. Kvällstidningen menar dock att Almtuna ser detta som en bonus.