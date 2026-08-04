KLART: Vänder hem – efter 16 år

Lars Volden lämnade Karlskoga efter finalförlusten.

Foto: Jonas Forsberg/Bildbyrån.

Lars Volden gör precis samma flytt som Henrik Larsson gjorde för ett år sedan: Från BIK Karlskoga till Norge och Vålerenga.

Ovanstående slås fast under tisdagen när den allsvenske toppmålvakten presenteras på ett treårskontrakt (!) och därmed han flytta hem till födelsestaden Oslo.

– Vålerenga är en klubb som vill upp och framåt, och alltid vara i toppen och kämpa. Det är något jag vill ta del av, så det här var ett lätt val, säger Lars Volden själv på lagets sajt och fortsätter.

– Jag har varit utomlands i många år, och i flera olika ligor, så jag har växt både som person och som hockeymålvakt. Det känns häftigt att komma hem nu och spela för en klubb som vill slåss i toppen.

Lämnade Norge 2010: "Övergången kommer att bli enkel"

Den nu 34-årige Lars Volden kom fram i Stavanger, men lämnade Norge redan 2010. I Finland blev han en VM-målvakt för Norge, innan Hockeyallsvenskan och Rögle kallade. Burväktaren följde då även med upp i SHL.

Efter 2021, då Volden lämnade Malmö, har BIK Karlskoga varit adressen fyra av fem år (en kort vända i Österrike 2023/24).

– Det är lite speciellt att ta hem en spelare med Lars bakgrund; han har varit landslagsmålvakt i många år, men har aldrig kunnat visa upp sig i norsk klubbhockey på den här nivån. Att han dessutom känner flera av spelarna i Vålerenga sedan tidigare gör att vi tror att övergången kommer att bli enkel för honom, både sportsligt och socialt, säger sportchefen Morten Ask.