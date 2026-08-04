"Det var inte så här jag ville att det skulle ta slut"

Tex Williamsson i Nybro, MoDo och Leksand.

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– Jag har inte fått någon A-kassa för jag hade tänkt att jag skulle spela, så nu har jag istället tagit pappadagar och haft barnen hemma i fyra månader snart. Det har blivit lite annorlunda.

När hockeysverige.se når Tex Williamsson har vardagen i mångt och mycket vänts upp och ner. Det som såg ut att bli en fortsättning i Nybro Vikings IF byttes nämligen i våras mot känslan att hans klubbhjärta "inte varit värt ett piss". Orden kom i en uppmärksammad intervju med Barometern där målvakten berättade att han fått beskedet från klubbchef Anders Westring – via en artikel i tidningen.

– Det är så pinsamt skött att jag inte vet om man ska skratta eller gråta, sa även 35-åringen.

Men där och då ryktades det också att Vimmerby HC var intresserade av Tex Williamssons tjänster. Något som nu runnit ut i sanden när målvaktspositionerna fyllts – precis som i ALLA allsvenska klubbar.

Frågan som nu återstår är därmed: Blir det överhuvudtaget några fler hockeymatcher för Tex?

– I början var det mycket frustration, öppnar Lammhult-sonen upp när hockeysverige.se ringer.

– Jag har gått och velat lite fram och tillbaka kring hur jag ska göra och vad som är bäst. Jag har två barn hemma och det är inte bara att ta sitt pick och pack och åka vidare. Jag är inte 20 längre och tycker inte det är så kul heller att vara någonstans i åtta månader och inte kunna ta sig hem.

Inte redo att flytta: "Dags att ge tillbaka"

Från bilen nere i Lammhult fortsätter den tidigare SHL-målvakten att förklara hur han, med sin aktiva familj, ändå hållit igång sedan det där beskedet i april.

– Jag har liksom hela tiden haft i tanken att jag ska spela kommande säsong, men sen har jag kommit lite till insikt att jag inte är så ung längre, och just nu känner jag, även fast jag inte har kontrakt, att jag haft en bra sommar.

– Det tråkiga nu är när skolorna börjar, sambon börjar jobba och jag fortfarande står utan kontrakt...

Det Tex Williamsson landat i är helt enkelt att han inte kommer att spela om det inte dyker upp något i närområdet.

– Min sambo har ju anpassat sig till mig i snart nio år så jag känner att det börjar bli dags att ge tillbaka. Jag sa det till mig agent när jag bestämde mig häromdagen, att jag inte kommer att flytta på mig. Jag hade erbjudanden från Österrike, Italien och osv. Roliga ställen om du är 20-25 och inte har barn, och har allt med skolplikt och den biten.

– Om något dyker upp är jag redo, men jag är inte redo att flytta några längre sträckor, tillägger han.

Där drar Tex gränsen: "Har jag inget klart innan jul..."

Men hur länge kan man som veteranmålvakt hålla igång på egen hand? Jo, fram till jul, menar Tex. Där har han satt gränsen.

– Jag är så gammal så ge mig två ispass så är jag tillbaka. Det är inte det. Jag håller igång både för min och barnens skull, men har jag inget klart innan jul... då känner jag att det inte blir någon mening i det, tiden rinner iväg och sen måste jag också börja satsa på någon form av civil karriär. Det blir svårt om jag ska gå och vänta och tänka "jag kanske ska spela hockey", säger han.

Burväktaren berättar också att han har sökt lite vanliga jobb som han kan tänka sig göra. Men han vill även att det, på vissa plan, ska matcha det speciella uppdrag han haft i buren i så många år.

– Skulle jag få någonting nästa vecka som jag verkligen vill ha, då kommer jag hoppa på det. Och då blir det ingen mer hockey heller, säger han.

Hur skulle det kännas om det här är slutet på karriären, att det inte dyker upp något?

– Jag fick lite av ett "wake up call" när alla allsvenska klubbar blev färdiga, en känslosmäll. Jaha, är det här slutet? Det var inte riktigt så här jag ville att det skulle ta slut. Jag hade ett mål att känna den dagen att man inte tycker det är kul, att kroppen inte orkar, eller att man inte kan leverera på den nivån. Nu har jag velat fortsätta. Jag lade ner nästan ner ett helt år för att rehaba för att komma tillbaka till hockeyn...

– Det är klart att det kommer att kännas väldigt konstigt. Det är väldigt ledsamt om jag inte skulle hitta något... jag har varit väldigt arg på hur det slutade, och det satte inte mig i lättare dager att hitta något annat. Men det har börjat sjunka in mer, att jag kanske gjort min sista match.

Tex menar också att det hela slagit extra hårt nu när lagen börjat återsamlas. Dagar då han menar att han känner sig som ett barn på julafton, när han får träffa alla lagkamrater och testa ny utrustning.

– Det är mycket jag kommer att sakna. Nu har det börja sjunka in lite, men innan hade jag jättesvårt, första fem, sex veckorna, att ens tänka på att jobba med något annat. Det är väl som för alla, man tänker att man vet vad man vill göra när man blir vuxen...

Återkomst i moderklubben? "Får kolla lite med Alvesta"

Skulle du kunna tänka dig att jobba inom hockeyvärlden på något sätt också?

– Inte just nu. Jag tror att det är för mycket frustration när jag fortfarande känner att jag kan leverera på hög nivå. Det blir som att jag gör något i det jobb jag vill göra, men inte den riktiga rollen. Kanske att jag kan komma tillbaka om något år, men då vill jag nog hellre lära yngre, använda resan jag gjort och berätta vad man ska ta med sig. Men inte just nu. Blir det inget nu vill jag ta en paus från hockeyn helt och hållet.

Ett alternativ i all ovisshet skulle vara att hitta ett lag att hålla igång med i närområdet. Nära till hands finns moderklubben Alvesta SK. Isytor tror Tex åtminstone att han kommer att kunna hitta.

– Ja, det tror jag. Nu är jag mer sugen än någonsin. Det är alltid lite halvtråkigt att träna själv. Jag får kolla lite med Alvesta eller de här division ett-klubbarna i närheten om jag får vara med lite. Men nu är jag hemma med barnen i augusti, och sen ska jag till Alvesta och gå på is, känna på lite grejer, vid något läger där. Sen får vi se vad som händer, hitta lite istider i september och ta det därifrån.

– Känner jag att jag inte har tid eller sug att gå på is då heller, då kanske det är dags att lägga skridskorna på hyllan också. Det är väl ett tecken. Jag är inte i den åldern att jag känner att jag behöver bevisa något, eller bara för att jag ska, utan isåfall vill jag hoppa på något för att vara mitt bästa jag och hjälpa laget.

Skulle Tex Williamsson gjort sitt avslutar han karriären med 32 matcher i SHL, samt 252 i Hockeyallsvenskan. Det i klubbar som Pantern, Leksand, Tingsryd, Oskarshamn, MoDo och Nybro.