Uppgifter: Erbjuds till SHL-klubbarna

Jonne Tammela i Tampa Bay Lightning 2018.

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Slutförhandlingar om nya kontrakt, samt jakt efter de sista pusselbitarna. Det är fokus när Expressen, under tisdagen, kommer med uppgifter kring några av spelarna i både SHL och Hockeyallsvenskan. Ty Rattie är ett bekant namn som är aktuellt, men det är också den mer okända forwarden Jonne Tammela.

Kvällstidningen skriver att 28-åringen återkommit på SHL-sportchefernas bord under sommaren, men att inget slagit till – hittills.

"Med tanke på hur tunn marknaden är skulle det inte förvåna om han snart landar i SHL", skriver man i genomgången.

Den tidigare juniorlandslagsspelaren valdes av Tampa Bay Lightning i fjärde rundan av NHL-draften 2015. Det efter ett genombrott i ung ålder i finska högstaligan. Därifrån blev det spel i AHL, samt ECHL, innan återkomsten i Liiga 2019. Den senaste grundserien 2025/26 var Jonne Tammelas poängbästa sedan han vänt hem. Det med 16 mål och 18 assist.

Totalt är det 438 Liiga-matcher, inklusive 52 i slutspel, som forwarden har bakom sig.