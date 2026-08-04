Får hem tidigare SHL-forwarden

Emil Aronsson kliver ner i Hockeyettan.

Foto: Kenta Jönsson/Bildbyrån.

2013 lämnade Emil Aronsson Huddinge IK för att slå sig fram i den nordamerikanska juniorligan QMJHL. Två år senare var han tillbaka, och började, i Mora IK, resan upp mot SHL. Det som en av klubbens främsta poängspelare vid uppflyttningen 2017. AIK, Södertälje och Västerås blev sedan adresserna i Hockeyallsvenskan, innan utlandet lockade.

Nu är Emil Aronsson tillbaka i Sverige, men i Hockeyettan med Huddinge.

– Det känns kul att vara tillbaka i Huddinge igen. Jag har ju gått hockeygymnasiet här så det känns lite som att komma hem. Jag har blivit pappa också så när Björn, Micke och Kim kom med ett upplägg som passade mig och min familj kändes det som ett enkelt val. Ser fram emot säsongen och att träffa alla, säger Emil Aronsson själv i ett inlägg på sociala medier.

Den nu 30-årige Aronsson stod för 104 poäng över sina två senaste säsonger. Det i den tyska tredjeligan.