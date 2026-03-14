Säsongen är över för Toronto Maple Leafs stjärna Auston Matthews. Nu rasar hans agent efter straffet slagits fast för Anaheims Radko Gudas.

– Ett förhör över telefon och fem matcher är löjligt och absurt – spelarsäkerhetsavdelningen borde få avstängning, skriver han i ett uttalande.

Säsongen är över för Auston Matthews efter tacklingen från Radko Gudas. Foto: Bildbyrån och X (TSN).

”Det där är smutsigt spel. Ligan kommer att titta på det och det kommer att bli en avstängning.”

Direkt efter att den erkände busen Radko Gudas satt in en knätackling på Auston Matthews, natten till fredag, drogs debatten igång i NHL. Samme Anaheim-back hade nämligen sänkt Sidney Crosby under OS i Milano 2026, och frustrationen var stor. Detta mot tacklingen i sig, men även att Toronto-spelarna egentligen inte stod upp för sin lagkamrat på isen.

– Det är helt oförklarligt. Vad är det för fel på Maple Leafs? Du måste för fan visa att du bryr dig om din lagkamrat, säger tidigare spelaren Nick Kypreos via Sportsnet.

Nu har Maple Leafs även bekräftat att Auston Matthews missar resten av säsongen. Straffet för Gudas? Jo, det landar på fem matchers avstängning.

Matthews agent rasar: ”Löjligt och absurt”

Efter att NHL:s disciplinnämnd slagit fast avstängningen för Radko Gudas har dock debatten fortsatt. En av de som menar att tacklingen borde resultera i mer än detta, utöver matchstraffet i mötet, är Matthews agent Judd Moldaver.

”Med tanke på dess uppenbara allvar är jag besviken och chockad över att ligan tillåter ett sådant beslut. Ett förhör över telefon och fem matcher är löjligt och absurt. Även om processen följer kollektivavtalet, är det vårdslöst och löjligt att detta var disciplinärendet. Detta beslut resulterar i ytterligare förlust av förtroende för disciplin-processen för alla spelare. Spelare och fans förtjänar bättre. Spelarsäkerhetsavdelningen borde få avstängning”, skriver han i ett svar till insidern Eliotte Friedman.

Den nu 35-årige Gudas har nu stängts av i totalt 26 matcher under sin NHL-karriär. Genom dessa bestraffningar har han även gett upp 855 000 dollar av lön.

Radko Gudas received a 5-minute major and a game misconduct for kneeing Auston Matthews.



Matthews has since left the game 🤕 pic.twitter.com/E8lc8MjvJh — Gino Hard (@GinoHard_) March 13, 2026

Source: Auston Matthews @ Elite Prospects