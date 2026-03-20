Superstjärnan tvingas till operation – efter fula knätacklingen

Toronto Maple Leafs har fått klarhet kring lagkaptenen Auston Matthews knäskada. Stjärnan tvingas till operation efter Radko Gudas knätackling – och väntas bli borta i upp till tre månader.

Auston Matthews får hjälpas av isen efter Radko Gudas knätackling. Foto: Nathan Denette/The Canadian Press via AP

Lagkaptenen kommer att genomgå en operation för skadan på ett inre ledband i knäet, och den beräknade rehabiliteringstiden ligger på omkring tolv veckor.

Matthews ådrog sig skadan sent i den andra perioden i Leafs 6–4-seger mot Anaheim Ducks förra veckan. Situationen uppstod när Matthews stod framför mål och fick en målchans efter ett pucktapp från Ducks. Radko Gudas, som hamnat ur position, gjorde ett desperat försök att stoppa honom – vilket resulterade i att deras knän kolliderade.

Matthews blev liggande länge på isen och behövde hjälp för att ta sig av.

Beskedet om operationen kommer tidigare än väntat. När klubben först meddelade att stjärnan skulle missa resten av säsongen 2025/26, angav de samtidigt att han skulle utvärderas på nytt om cirka två veckor.

Tidslinjen för återhämtningen pekar på att Matthews kan vara tillbaka först runt tiden för Stanley Cup-finalen. Med tanke på att Toronto i nuläget ligger tolv poäng utanför en slutspelsplats framstår det dock som högst osannolikt att laget fortfarande spelar då – särskilt utan sin bästa spelare.

Skadan sätter punkt för en tung säsong för Matthews. Han stannar på 27 mål och 26 assist, totalt 53 poäng på 60 matcher.

Det är första gången sedan rookiesäsongen som Matthews snittar under en poäng per match. Det är också första gången i karriären han inte når upp till 30 mål och 60 poäng under en säsong. Trots att han bara spelat 60 matcher är det hans näst sämsta poängsnitt och sämsta målsnitt under en säsong i NHL-karriären.

Dessutom är det andra säsongen i rad som han snittar färre än 0,5 mål per match – något som inträffat under båda åren med huvudtränaren Craig Berube vid rodret.

Source: Auston Matthews @ Elite Prospects