Herman Liv fick vinna med HV71 igen.

Foto: Bildbyrån/Montage

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

Inför säsongen var en glädjande och fin historia när Herman Liv värvades hem till HV71 för att vakta kassen i SHL. Sagan fortsatte då när Liv fick en drömdebut för HV i SHL där han räddade 37 av 40 skott när HV71 skrällde och vann med 4-3 efter förlängning mot Skellefteå hemma i Husqvarna Garden.

Därefter har det dock gått tyngre för 20-åringen.

Han fick vakta kassen i fyra av HV:s fem första matcher på säsongen med blandade resultat men har sedan varit tydlig backup bakom Felix Sandström. Herman Liv har då endast fått spela i en av HV:s senaste tolv matcher. Det var 24 oktober, i en hemmamatch mot Frölunda , som Liv fick sin senaste start för HV71. Då blev Liv utbytt efter att ha släppt in fem mål på 19 skott. Sedan dess har han återigen förpassats till bänken.

Herman Liv tar första SHL-vinsten på 51 dagar

Under lördagskvällen fick Herman Liv dock chansen mellan stolparna igen när Felix Sandström saknades på grund av en skadekänning. Då klev Liv fram och fick vinna sin första match i SHL sedan 1 oktober, för 51 dagar sedan, när HV71 i kväll besegrade Växjö med 3-1.

– Det var en otrolig glädje. Jag tror att hela staden behövde det, och vi behövde det. Det var skönt, säger Liv efter segern.

Herman Liv räddade 26 av 27 skott i vinsten, där han först stod relativt sysslolös under stora delar av första perioden men sedan fick mer att göra mot slutet när Växjö tryckte på.

– Det är såklart kul att vinna och kul att bidra när man får spela också liksom, säger han om sin egen insats.

Fick hoppa in för HV71 – efter kollegans skada

Det blev tvära kast för Herman Liv innan han fick veta att han skulle starta i kvällens match. Tanken var att Felix Sandström skulle starta även i kvällens match. Sandström tvingades dock sent kasta in handduken på grund av skada .

Herman Liv fick då beskedet vid lunch i dag att han skulle stå i målet mot Växjö.

– Det var lite sent besked men det var bara att vara redo och försöka hålla sig igång mentalt när man inte har spelat så mycket på sistone. Det var bara att käka bra, ta en nap och en promenad för att vara ”ready to go”, säger Liv som dock inte kände några nerver inför matchen:

– Pulsen ökade absolut, sedan försvinner det ganska fort. Man försöker bara komma in i matchrutinen igen och bara köra.

Det blev ett plötsligt inhopp i kassen för Herman Liv.

Foto: Carl Sandin/Bildbyrån

Svaret om tunga hösten: "Mycket känslor"

Hur har den här hösten annars varit för dig, när du gått så långa perioder utan att få spela?

– Det är klart att man vill spela, samtidigt är jag väl yngst i ligan (bland målvakterna, reds. anm.) så jag vet ju att det är mycket att se och lära för mig i år. Det handlar om att träna bra och komma in i tempot när jag inte har spelat i SHL innan. Det har bara varit att se och lära, jobba på och spela när man får chansen.

Herman Liv kan dock se tillbaka på en stark insats i kvällens match mot Växjö. Där lyfter han framför allt fram det mentala som en nyckel.

– Att komma in i SHL, speciellt här liksom, det är mycket känslor. Jag har väl känt kanske att jag har dragits med lite i det här i början. I dag försökte jag bara gå in och stänga av helt och vara helt neutral i tankarna. Vara typ helt död inombords och bara rädda pucken, säger 20-åringen.

För HV71 var det tre väldigt viktiga poäng som gör att laget nu knappar in på lagen ovanför kvalstrecket.

– Jag tror att det var bra för vårt självförtroende att få en trepoängare. Vi har varit det bättre laget i många matcher men pucken har tagit på någon byxa, vi har torskat i PP, så nu var det riktigt skönt att vinna, avslutar Herman Liv.