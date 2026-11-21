Färjestad faller för första gången på 15 matcher.

Foto: Bildbyrån (montage).

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Senast, mot Frölunda, var sviten på väg att avslutas för serieledande Färjestad, men en sen kvittering och kontroversiellt 3–2-avgörande gjorde att man kunde skriva upp 15:e raka segern i SHL.

"Be" (till högre makter) hade Victor Ejdsell sagt kaxigt inför den matchen om vad konkurrenterna behöver göra för att slå Karlstad-gänget.

Idag, lördag, såg Tomas Kollar till att hans Malmö blev blott det andra laget denna säsong att vinna mot Färjestad.

Slutsiffrorna skrevs till 3–0 för gästerna när de två lag som släppt in minst i hela SHL möttes (Färjestad: 23, Malmö: 41). Bakom det mesta låg också den 22-årige forwarden Petter Vesterheim som fått ett stort lyft denna säsong. Det med både 1–0 och 2–0 från sin klubba.

– Vi har två ”sex-man” och sen på deras mål vet vi inte ens vem som ska hoppa in efter bytet. Det är ett gäng saker där som är rätt dåligt, sa Linus Johansson i TV4 under en av periodpauserna.

Abbot: "Vi får skylla oss själva"

Janne Kuokkanen satte spiken i kistan med 3–0 när fem minuter återstod, och Färjestad var besegrade.

– Det är många som söker sig mot utgångarna. Det är en förvånad hemmapublik, sa TV4:s kommentator Albin Skur när Färjestad tog time out med 90 sekunder kvar att spela.

Färjestad tangerar därmed inte Skellefteås och sitt egna SHL-rekord för flest segrar i rad (16).

– Vi spelar inte vår bästa hockey… vi får skylla oss själva att vi tar de lagstraffen. Vi kan inte hålla på med det, säger tränaren Cam Abbot i TV4.

Färjestad – Malmö: 0–3 (0-0, 0-1, 0-2)

Färjestad: –

Malmö: Vesterheim (2), Kuokkanen.