Lukas Ekeståhl-Jonsson jublar efter avgörandet mot LHC.

Foto: Johan Löf/Bildbyrån.

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Det såg ut att kunna bli en ny tung kväll inför de 5 095 åskådarna i Umeå och Visionite Arena. Detta då Felix Öhrqvist, redan efter 1.50 i den första perioden, gav gästerna från Linköping ledningen med 0–1, assisterad av Arvid Degerstedt och Johan Södergran.

Efter en mållös mellanperiod höjde Björklöven tempot i den tredje akten och sköt hela 15 skott mot mål. Utdelningen kom tidigt när Christopher DiDomenico satte kvitteringen till 1–1 efter förarbete från Lucas Ekeståhl Jonsson och Gustav Possler.

Matchen gick till förlängning och där klev just duon från kvitteringsmålet fram igen. Efter 2.35 avgjorde backen Lukas Ekeståhl-Jonsson till 2–1, framspelad av Christopher DiDomenico och Phil Di Giuseppe – vilket satte punkt för den nio matcher långa förlustraden. Lassi Lehtinen storspelade i hemmakassen och stoppade 30 av 31 skott.

– Mycket. Du vet hur mycket vi väntat på att komma tillbaka till SHL och så startar det bra innan det går riktigt troll för oss. Den här vinsten är väldigt, väldigt skön som Umeå/Björlöven-kille. Otroligt skönt, säger "LEJ" i TV4 efter slutsignal.

– Man försöker inte tänka så mycket på att det varit så pass många i rad, men det är klart att en seger varit efterlängtad. Otroligt skönt att den kom idag, framförallt på hemmaplan inför våra fans.

IF Björklöven – Linköping HC: 2–1 efter förlängning (0–1, 0–0, 1–0, 1–0)

Björklöven: Christopher DiDomenico, Lukas Ekeståhl-Jonsson

Linköping: Felix Öhrqvist

Skott: 32–31 (8–8, 8–11, 15–9, 1–3)

Publik: 5 095