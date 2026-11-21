Felix Sandström tvingades kasta in handduken inför kvällens match.

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JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

HV71 har Niklas Hansson, Martin Johnsen och Aleksi Heponiemi på skadelistan sedan tidigare. Under lördagen såg skadesituationen i laget ut att förvärras ytterligare.

Inför kvällens match mot Växjö stod det klart att målvakten Felix Sandström tvingades kasta in handduken och inte kom till spel på grund av en skadekänning. Under matchen utgick även Santeri Hatakka som oturligt krockade med Växjöstjärnan Lucas Elvenes. Hatakka tog sig snabbt upp på benen men klev direkt ut i omklädningsrummet. Finländaren återvände sedan inte heller till spel.

Santeri Hatakka utgick efter smällen: "Blödde från näsan"

Enligt HV71:s lagläkare Jonas Kalman är det osäker status på Hatakka efter smällen.

– Han fick en smäll på näsan framför båset och klev av. Han blödde från näsan bland annat. Vi fick städa upp det lite grann. Vi tog det säkra före det osäkra och plockade av honom från matchen. Vi kände att han fick en rejäl smäll mot näsa och huvud så då fick han kliva av. Sedan får vi se framöver hur det känns för honom, säger Kalman.

Befarar ni att det kan vara en hjärnskakning?

– Det är alltid en risk när man får en sådan ordentlig smäll. När näsan får en smäll och man får näsblod, då vill man ju avvakta och se. Vi får helt enkelt se på måndag hur han mår.

Därför saknades Felix Sandström för HV71

Gällande Felix Sandström var tanken egentligen att han skulle vakta kassen i kvällens match. I samband med lördagens matchvärmning fick dock målvakten kasta in handduken och i stället fick Herman Liv ett sent besked att han skulle spela i kväll.

Nu berättar Jonas Kalman hur läget är med Sandström.

– Han vaknade upp i dag med en känning i ryggen kan man säga. Han kände att han inte riktigt hade rörligheten för att stå. Han var här, gjorde uppvärmningen och försökte komma igång här lite på förmiddagen men han kände att det inte riktigt var helt hundra. Samtidigt kände vi att vi har två andra friska målvakter så vi fick gå med dem i stället.

Ryggen har väl varit återkommande för honom, känner ni någon oro där?

– Nej, det är ju något som många elithockeyspelare dras med. Vi jobbar med det dagligen och i dag kände vi att det var bäst att han vilade.

Positivt besked: "Han ska vara tillgänglig för spel"

Samtidigt får HV71 ett positivt skadebesked. Aleksi Heponiemi utgick i förra veckans seger mot Timrå sedan han träffats av ett skott i huvudet . Nu är dock Heponiemi redo för comeback igen.

– Vi räknar väl med att han kan gå för fullt från måndag här. Han ska kunna vara tillgänglig för spel i nästa veckas matcher, säger läkaren Jonas Kalman.

Långtidsskadade Niklas Hansson har också gått på is för HV71. Där är en comeback däremot fortsatt långt bort, menar Jonas Kalman.

– Det går jättebra för Niklas. Han tar stora framsteg. Samtidigt är det ju en tidshorisont där som han måste hålla för att det ska läka ordentligt. Det är kul för honom att det går framåt och han kämpar på. Han har några månader kvar så vi får se om han hinner komma tillbaka innan säsongens slut, avslutar HV-läkaren.

Sedan tidigare står det klart att centern Martin Johnsen missar hela säsongen 2026/27 på grund av skada.