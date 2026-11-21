Skellefteås Daniel Hermansson intervjuas efter Örebro-matchen.

Foto: Johan Bernström/Bildbyrån.

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Inför 5 383 åskådare fick Skellefteå en drömstart när Jonathan Davidsson gjorde 0–1 i numerärt underläge, men kort därefter kvitterade Milton Oscarson i samma powerplay, för hemmalaget.

I den andra perioden återtog gästerna ledningen genom Rickard Hugg, men Örebro vände på steken. Först kvitterade Linus Arnesson, och i slutet av perioden satte Patrik Karlkvist det matchavgörande 3–2-målet i spel fem mot fyra.

I den tredje perioden höll Filip Larsson tätt i Örebromålet och räddade totalt 26 skott. Efter slutsignalen var Skellefteås Hermansson självkritisk till sitt lags prestation, där han syftade på att Skellefteå vann mellanperioden spelmässigt trots Örebros mål.

– Jag tycker att vår första period är lite för vek. Vi blir lite stillastående och väntande på vad de kommer med. Det gillar jag inte, jag vill att vi ska ta tag i matchen bättre. Andra är mycket bättre. Där får de gå ifrån med 2–1. Det tycker jag kanske inte var rättvist. Vi var ganska bra där långa delar i alla fall. I sista försöker vi och har en del kvitteringschanser, men idag räckte det inte, säger Daniel Hermansson efter matchen.

Örebro HK – Skellefteå AIK: 3–2 (1–1, 2–1, 0–0)

Örebro: Milton Oscarson, Linus Arnesson, Patrik Karlkvist

Skellefteå: Jonathan Davidsson, Rickard Hugg

Skott: 26–28 (10–6, 10–13, 6–9)

Publik: 5 383