Den här texten är tidigare publicerad på DailyFaceoff.com och har översatts från engelska till svenska.

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Det är inte länge sedan som det bara var ren fantasi att sätta ihop landslagstrupper till turneringar med de allra bästa spelarna i världen. Det gick trots allt elva år mellan gångerna vi fick se NHL-spelare tävla om den internationella hockeytronen. I dag? Vi blir bortskämda. Vi fick 4 Nations Face-Off 2025 och OS 2026 , och innan nästa olympiska turnering 2030 väntar dessutom World Cup 2028.

Vi behöver inte längre utgå från teorier och spekulationer utan nu har vi redan sett världens främsta hockeynationer på herrsidan mötas i närtid. Vi vet vilka spelare som blomstrade och vilka som inte gjorde det. När vi nu försöker förutspå framtida trupper gör vi det utifrån betydligt mer välgrundade bedömningar.

Under sommaren synar Daily Faceoff hur de främsta World Cup-trupperna skulle kunna se ut om två år. De åtta deltagande nationerna är ännu inte bekräftade, men vi vet åtminstone vilka som de topprankade lagen kommer att vara.

Några regler att känna till inför den här övningen:

1. Precis som i Four Nations kommer vi att använda oss av NHL-stora trupper snarare än de större OS-trupperna i våra hypotetiska lag. Det innebär 20 utespelare och tre målvakter, i stället för de 22 utespelare och tre målvakter som lagen tog med sig till Milano i vintras – åtminstone tills eller om NHL bekräftar en förändring av truppstorleken.

2. Turneringen ligger 18 månader bort, och trupperna kommer sannolikt att fastställas om ungefär 16-17 månader. Därför kommer vi att göra en hel del åldersbaserade prognoser, oavsett om det handlar om unga spelares genombrott och debuter på den allra högsta internationella nivån eller att vissa spelare från OS-trupperna 2026 hinner bli för gamla.

Tidigare har Daily Faceoff granskat Kanada, USA och Finland och deras eventuella trupper. Nu riktas blicken mot Sverige, en nation som är fast besluten att ta nästa steg och göra en starkare medaljsatsning efter två besvikelser i både 4 Nations och OS, men som samtidigt har visat upp en spännande nästa generation i och med JVM -guldet 2026.

DailyFaceoff.com: Så kan Kanada ställa upp i World Cup 2028

DailyFaceoff.com: Så kan USA ställa upp i World Cup 2028

DailyFaceoff.com: Så kan Finland ställa upp i World Cup 2028

Är Ivar Stenberg självklar bland Tre Kronors ledande forwards redan 2028?

Foto: Jesper Zerman/Bildbyrån

FORWARDS (13) – Matt Larkins val

Adrian Kempe – Leo Carlsson – William Nylander

Filip Forsberg – Joel Eriksson Ek – Lucas Raymond

Ivar Stenberg – Anton Frondell – Jesper Bratt

William Eklund – Elias Pettersson – Gabriel Landeskog

Mika Zibanejad

Det känns riktigt bra att kunna ge en något stagnerad forwardssida ett tillskott av nytt, spännande blod. Frondell och Stenberg representerar nästa våg av svenska toppspelare. De kommer dock inte nödvändigtvis att behöva bära den tyngsta bördan redan 2028. Carlsson, Anaheim Ducks 18-miljonersman, är Sveriges självklara fixstjärna nu, och spelare som Kempe, Nylander och Raymond kommer fortfarande att befinna sig mitt i toppen av sina karriärer 2028. Men Frondell och Stenberg kommer med all säkerhet att behöva axla större ansvar vid OS 2030, vilket gör World Cup till ett perfekt tillfälle att spela in dem på den här nivån.

Mest vågade valet: Jag petade några pålitliga veteraner, som Alexander Wennberg och Elias Lindholm, för att ge de unga spelarna plats i uppställningen. Jag ser också framför mig att några spelare som är vana vid att spela i offensiva toppkedjor kommer att mogna in i roller längre ner i hierarkin till 2028. Är det önsketänkande att fortfarande ha med Landeskog när han kommer att vara 35 år? Kanske. Men jag tror att han kan spela i en checking-kedja samtidigt som han fortsätter att bidra med ledarskap i omklädningsrummet som lagkapten.

Tuffaste petningen: Jag är ett stort fan av Viggo Björck. Jag vet bara inte om han kommer att ha tillräckligt med NHL-erfarenhet till 2028 för att redan vara aktuell för Tre Kronor då. Kanske till 2030? Jag skulle också gärna vilja ha med Emil Heineman i det här laget, särskilt om Landeskog har hunnit åldras ur platsen om ett och ett halvt år.

Övervägde även: Rickard Rakell, Emil Heineman, Alexander Wennberg, Pontus Holmberg, Elias Lindholm, Viggo Björck, Victor Eklund, Viktor Arvidsson, Simon Holmström, Noah Östlund, William Karlsson.

FORWARDS (13) – Uffe Bodins val

Ivar Stenberg – Leo Carlsson – Lucas Raymond

Adrian Kempe – Joel Eriksson Ek – William Nylander

Jesper Bratt – Mika Zibanejad – Filip Forsberg

Simon Holmström – Elias Lindholm – Gabriel Landeskog

William Eklund

En generationsväxling är på väg, men Sverige befinner sig i ett lite besvärligt läge. Det finns flera stora talanger som står redo att göra avtryck på den internationella scenen. Men vilka kommer att vara redo att ta steget förbi den åldrande kärnan bestående av veteraner födda under den första halvan av 1990-talet? Det känns som att det kanske är lite för tidigt för spelare som Anton Frondell och Viggo Björck att ta det steget, men jag hoppas verkligen att de motbevisar mig. Efter de svaga resultaten i 4 Nations Face-Off 2025 och årets OS skulle Sverige må bra av en rejäl förnyelse av truppen.

Mest vågade valet: Kommer Landeskogs kropp att hålla ihop ytterligare några säsonger? Kan vi räkna med att Zibanejad fortfarande är produktiv när han är en bra bit över 30? Och kommer Forsberg att fortsätta göra mål i den här imponerande takten om två år? Jag behåller några av veteranerna i den här truppen, men jag är fullt medveten om att tiden alltid vinner till slut och att mycket kan förändras snabbt för de här spelarna.

Tuffaste petningen: I den bästa av världar kommer Elias Pettersson att hitta tillbaka till sin toppnivå under de kommande säsongerna och vara ett självklart namn i den här truppen. Men som läget ser ut just nu har jag väldigt svårt att hitta en plats åt honom. Hans spel på isen måste övertyga mig om att han hör hemma här.

Övervägde även: Elias Pettersson, Noah Östlund, Anton Frondell, Viggo Björck, Emil Heineman, Fabian Zetterlund, Felix Unger Sörum.

Simon Edvinsson kommer att vara en given toppback för Sverige.

Foto: Matic Klansek/GEPA pictures/Bildbyrån

BACKAR (7) – Matt Larkins val

Gustav Forsling – Rasmus Dahlin

Simon Edvinsson – Jonas Brodin

Philip Broberg – Erik Karlsson

Victor Hedman

Ett generationsskifte har inletts. Edvinsson tog inte en plats till OS i Milano, men det kommer att bli annorlunda framöver. Den 198 centimeter långa backen, som kan logga många viktiga minuter, är redo att ta en framträdande roll på den allra högsta internationella nivån. Samtidigt är Brodin, som missade OS 2026 på grund av skada, tillbaka för att få en ny chans att axla rollen som lagets defensiva specialist.

Mest vågade valet: Kanske är jag lite väl optimistisk när det gäller Brodin med tanke på att han kommer att vara 34 år i februari 2028, men den svenska ledningen förlitar sig fortfarande på honom så länge han är skadefri. Det känns också märkligt att placera legendarerna Karlsson och Hedman som sjätte- och sjundeback, men det är rimligt att ge dem mer skyddade matchningar och/eller använda dem mer sparsamt med tanke på att båda kommer att vara 37 år när turneringen spelas.

Tuffaste petningen: Rasmus Andersson befinner sig mitt i sin bästa hockeyålder och spelar stora minuter i ett Vegas Golden Knights som nyligen gick till Stanley Cup-final. Men han är ingen stark defensiv back, och Sverige har dessutom bättre offensiva alternativ, så jag kunde inte hitta en naturlig plats för honom. Mattias Ekholm är också ett anmärkningsvärt namn utanför truppen, men som vi tidigare har skrivit om föll han i onåd till följd av sina kommentarer om speltiden efter 4 Nations.

Övervägde även: Rasmus Andersson, Oliver Ekman Larsson, Mattias Ekholm, Hampus Lindholm, Tom Willander.

BACKAR (7) – Uffe Bodins val

Rasmus Dahlin – Simon Edvinsson

Gustav Forsling – Erik Karlsson

Philip Broberg – Tom Willander

Rasmus Andersson

Vi kommer sannolikt att få se några nya ansikten i större roller jämfört med de backbesättningar vi sett i de två senaste turneringarna med de allra bästa spelarna. Edvinsson är på väg uppåt, medan Broberg var en av de stora ljuspunkterna under OS och verkligen visade att han hör hemma på den här nivån. Jag är också nyfiken på att se vilka andra yngre backar som kan utmana de mer rutinerade spelarna. Samtidigt kunde jag inte låta bli att ta med Karlsson. Trots att han närmar sig 38 år när den här turneringen spelas kan jag absolut se ett scenario där han fortfarande är tillräckligt bra för att konkurrera med de yngre spelarna.

Mest vågade valet: Jag är väldigt nyfiken på hur Willander kommer att se ut om två år. Han kommer utan tvekan att få gott om istid i ett Vancouver Canucks som befinner sig i en ombyggnadsfas, men om det blir något som utvecklar eller hämmar honom – med tanke på att laget sannolikt kommer att ha det kämpigt under några år – återstår att se. Jag är fortfarande väldigt hoppfull kring Willander och tror att han kan följa i fotspåren av spelare som Broberg och Edvinsson.

Tuffaste petningen: Att lämna en legendar som Victor Hedman utanför är självklart ett svårt beslut. Jag tvivlar inte på att han kan studsa tillbaka efter den tuffa säsongen han just haft. Frågan är snarare om han kan göra det på ett sätt som gör honom till en självklar kandidat för den här truppen. Just nu känns det tveksamt.

Övervägdes också: Axel Sandin Pellikka, Jonas Brodin, Victor Hedman, Hampus Lindholm, Elias Salomonsson.

Om Jesper Wallstedt fortsätter utvecklas kommer han att vara tydlig förstemålvakt.

Foto: Carl Sandin/Bildbyrån

MÅLVAKTER (3) – Matt Larkins val

Jesper Wallstedt

Filip Gustavsson

Linus Ullmark

Wallstedts kröning är här. Han har redan gått om landsmannen Gustavsson som Minnesota Wilds förstaval i målet, och marginalen kommer att bli ännu större fram till 2028 när World Cup spelas. Gustavsson är fortfarande en stabil andremålvakt, medan Ullmark bör vara ett ganska självklart alternativ som tredjemålvakt, förutsatt att han studsar tillbaka efter en ojämn säsong 2025/26 med Ottawa Senators.

Mest vågade valet: Inget egentligen. De här tre känns ganska självklara som de främsta alternativen.

Tuffaste petningen: Återigen ingen. Jacob Markström har haft flera starka säsonger, men han är på väg nedåt i karriären och fyller 38 år bara några dagar innan World Cup inleds.

Övervägde även: Jacob Markström, Anton Forsberg, Dennis Hildeby, Love Härenstam.

MÅLVAKTER (3) – Uffe Bodins val

Jesper Wallstedt

Filip Gustavsson

Linus Ullmark

Det skulle inte komma som någon överraskning ifall Jesper Wallstedt skaffat sig ett tydligt försprång gentemot de övriga när den här turneringen spelas. Baserat på den gångna säsongen pekar hans utvecklingskurva mot att han skulle kunna vara på en högre hylla än övriga målvakter. Gustavsson bör också vara mitt i sina bästa år i samband med World Cup, men hans senaste internationella framträdanden – om än i ett mycket litet urval – stärker inte direkt hans aktier. Ullmark är jokern här. Vid 35 års ålder skulle han fortfarande mycket väl kunna vara en väldigt bra målvakt.

Mest vågade valet: Inget. Logiken säger att det är de här tre målvakterna som ska finnas med i truppen, förutsatt att de håller sig friska.

Tuffaste petningen: Jacob Markström var mycket bra under OS. Men han kommer att vara 38 år när turneringen spelas. Det är inte omöjligt att han fortfarande kan vara aktuell för en plats i truppen, men hans senaste skadehistorik och ålder gör att han inte känns som ett sannolikt val.

Övervägde även: Carl Lindbom, Love Härenstam, Dennis Hildeby, Jacob Markström.