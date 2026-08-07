Oliver Håkanson missar starten av försäsongen i Västerås.

Foto: Kenta Jönsson/Bildbyrån

I kväll inleds officiellt försäsongen 2026 när den första träningsmatchen spelas mellan Västerås och Leksand .

Någon som däremot inte kommer till spel i kvällens match är VIK-målvakten Oliver Håkanson.

Västerås bekräftar nämligen att burväktaren dras med en skada som gör att han missar inledningen av försäsongen. Håkanson beräknas vara borta i ungefär en månad men hoppas kunna göra comeback i god tid innan HockeyAllsvenskan s premiär 18 september.

– Oliver har ådragit sig en lättare underkroppsskada och kommer inte att vara aktuell för spel under augusti. Prognosen just nu är att han behöver köra rehab de närmaste veckorna och väntas vara tillbaka igen i början av september. Detta är också en försiktighetsåtgärd för att Oliver ska kunna vara helt återställd inför seriespelet, säger assisterande sportchef Stefan Holmgren.

Oliver Håkanson missar starten av försäsongen i Västerås

Västerås kommer i stället att förlita sig på J20-lagets målvakter för att backa upp Benedikt Oschgan i målet. Enligt klubben kommer 18-årige Gustav Stengård att ta plats i laguppställningen till kvällens match mot Leksand.

– Våra killar i U20 kommer att finnas med på herrlagets träningar och turas om att backa upp Oschgan vid våra kommande matcher, säger Holmgren.

Oliver Håkanson inledde fjolårets säsong i Södertälje men fick knapert med speltid och lämnade sedan för Västerås i januari. Där fick Håkanson snabbt ett stort förtroende och spelade en avgörande roll under slutet av säsongen. Under grundseriens avslutning hade han 94,0 i räddningsprocent och 1,85 GAA på nio matcher. I kvalet mot Troja-Ljungby fortsatte Håkanson spela starkt och blev en av de stora hjältarna när VIK vann med 4-1 i matcher.

Efter succén skrev 24-åringen sedan på ett nytt tvåårskontrakt med Västerås . Tidigare i sin karriär har Håkanson även spelat för Almtuna och han har gjort sammanlagt 87 matcher i HockeyAllsvenskan. Oliver Håkanson blev även inlånad för två SHL -matcher i Brynäs säsongen 2022/23.