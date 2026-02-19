Jansson: Så här kan Tre Kronor ställa upp i OS 2030

Det blev ingen ny medalj för Sveriges herrar i årets OS-turnering. Här kollar Hockeysverige närmare på hur Tre Kronor kan ställa upp i OS 2030.

Målvaktstrion känns given – de utmanar.

Tar 20-åriga backarna över stafettpinnen?

”2030 kan han vara en av världens största stjärnor”

Supertalangerna tog Sverige till JVM-guld – är de med redan i nästa OS?

OS 2026: Spelschema | TV-tider | Grupper & tabell | Resultat | Allt om Tre Kronor |

Det var ett rätt ålderstiget lag som Sam Hallam valde att ta ut till årets OS-turnering. Det yngsta av våra stjärnskott, Leo Carlsson, missade som bekant turneringen med en skada. Det gör att vi till nästa mästerskap kommer att behöva byta ut stora delar av truppen. Vi får nog räkna med att stöttepelare som Gabriel Landeskog och Victor Hedman har gjort sitt sista OS.

Frågetecken finns också för spelare som Erik Karlsson och Filip Forsberg som börjar bli till åren.

Samtidigt har vi den här turneringen fått se glimtar av vad den nya generation svenska spelare kan göra. Lucas Raymond och Rasmus Dahlin, inte minst, bar laget redan den här turneringen. Räkna med att de om fyra år kommer att vara kvar i toppskiktet i världen. Med de två i sin prime finns det goda möjligheter för Sverige att ta sig långt.

Frågetecknet hamnar istället nedåt. Vilka spelare födda 2002 och senare tar chansen att spela sig in i truppen?

Vi har haft några stora JVM-stjärnor de senaste åren. Samtidigt som vi ju som bekant vann JVM-guld här för bara någon månad sedan. Det är nog inte omöjligt att vi får se en, eller kanske till och med två, från det laget. Sen ska vi komma ihåg att det inte är många 21-22-åringar som spelar OS.

Laget jag har plockat ut har en härlig ålderstruktur där det finns en hel del osäkerhet – men ännu mer potential.