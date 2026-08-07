Zeb Lindgren är klar för spel i WHL.

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Varje sommar genomför Canadian Hockey League , där juniorligorna QMJHL, OHL och WHL ingår, sin importdraft. Där draftas europeiska spelare som klubbarna därefter äger de nordamerikanska rättigheterna till – så länge spelarna skulle vilja flytta över Atlanten.

I sommarens draft var det sex svenskar som valdes av klubbar under CHL:s paraply. En av dem var Skellefteås U20-kapten Zeb Lindgren och nu står det klart att backen också tar klivet över till Nordamerika.

Zeb Lindgren flyttar från Skellefteå till Red Deer Rebels

Zeb Lindgren valdes i juni som 24:e spelare i draften av WHL-klubben Red Deer Rebels. Nu har 19-åringen även skrivit på ett kontrakt med föreningen.

– Det är en kraftfull och smart spelare som valdes i NHL-draften av New York Rangers förra året. Han kommer att passa bra in i vad vi har sökt efter. Han pratar bra engelska och har ledaregenskaper då han var lagkapten för sitt lag i Sverige. Det är värdefullt för oss att få in den karaktären, säger ägaren och general managern Brent Sutter.

Zeb Lindgren, som är storebror till jättetalangen Tilia Lindgren som spelar i SDHL med Skellefteå, är född i Umeå och har Björklöven som moderklubb. Han flyttade till Skellefteå under säsongen 2022/23 och har därefter varit en del av klubbens juniorverksamhet där han bland annat vann JSM-guld 2024. Lindgren kom sedan upp och fick spela elva matcher för Skellefteås A-lag. Han noterades för sju SHL-matcher och spelade även fyra matcher i CHL , där backen noterades för 2+1.

19-åringen har representerat Sverige vid både Hlinka Gretzky Cup och World Junior A Challenge 2025 där han tagit ett silver och ett brons. I NHL-draften förra året blev Lindgren tingad av New York Rangers i femte rundan.