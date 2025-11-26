Rasmus Anderssons vara eller icke vara i Calgary Flames har varit en stor snackis i NHL.

Nu svarar svenske toppbacken själv på spekulationerna.

– Ibland skrattar jag bara åt vad alla insiders lägger ut, säger Andersson till Sportsnet.

Rasmus Andersson kan lämna Calgary Flames. Foto: Jeff McIntosh/The Canadian Press/Alamy

Det har varit många turer kring Rasmus Andersson och hans framtid i Calgary Flames. I somras gick det flitiga rykten om att Andersson var nära en trejd till både Vegas Golden Knights och Los Angeles Kings, men det hela föll i sista stund och han har blivit kvar.

Redan innan NHL-säsongen började hintade sedan Calgarys svenske lagkapten Mikael Backlund om att Andersson kommer att lämna Flames. Under hösten har det därefter även kommit uppgifter om att Toronto Maple Leafs jagar backen.

Men än är Rasmus Andersson fortfarande en Calgary Flames-spelare och den senaste tiden har han gjort succé, vilket ledde till att han utsågs till veckans spelare i NHL. Tidigare i dag har det även kommit uppgifter om att Andersson velar i sitt beslut om han ska stanna eller lämna, samtidigt som parterna fortfarande ”inte ens är i närheten” av en lösning i förhandlingarna.

Rasmus Andersson svarar: ”Jag lyssnar på vad som helst”

Rasmus Andersson, som var lagkapten för Tre Kronor under hemma-VM i Stockholm tidigare i år, har ett utgående kontrakt med Calgary. Om parterna inte enas om ett nytt kontrakt lär Flames trejda bort Andersson innan vårens trade deadline, eller så blir han free agent i NHL nästa sommar. Nu svarar Andersson själv om spekulationerna om hans framtid.

– Det är roligt, ibland läser jag vad som skrivs och känner bara ”det är sjukt att vissa insiders vet mer om mitt liv än jag själv”. Jag kan inte kontrollera vad de dessa så kallade insiders säger om mig. Ibland skrattar jag bara åt vad de lägger ut. Jag har helt ärligt inte tänkt på mitt kontrakt över huvud taget sedan säsongen började. Jag försöker bara spela, njuta och det som händer, det händer, säger Rasmus Andersson till Sportsnet.

29-åringen menar att det är tyst i förhandlingarna om både ett eventuellt kontrakt eller en potentiell trejd, men att han inte har full insyn i situationen.

– Jag har sagt det förut men jag är öppen för att lyssna på vad som helst. Men den senaste tiden har jag inte hört speciellt mycket. Jag har folk runt omkring mig som sköter de delarna. Jag är inte delaktig i alla samtal utan jag försöker bara fokusera på hockeyn, säger Andersson.

Rasmus Andersson draftades av Calgary Flames i andrarundan 2015 och har sedan spelat hela sin NHL-karriär i klubben. 29-åringen har totalt gjort 247 poäng på 560 matcher i NHL med Calgary Flames, vilket gör honom till en av de främsta backarna i klubbens historia.

Source: Rasmus Andersson @ Elite Prospects