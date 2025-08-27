”Mickis” avslöjar svenskens framtid: ”Det är för tråkigt”

Calgarys svenska kaptensduon Rasmus Andersson och Mikael Backlund splittras.

Den sistnämnda berättar för pressen under ett OS-event i Milano att Rasmus Andersson kommer att lämna Calgary Flames.

– Det är som det är och det är för tråkigt att det gick så långt, säger Backlund enligt New York Times.

Foto: Montage av foton från Bildbyrån

Rasmus Anderssons vara eller icke vara i Calgary Flames till nästa säsong har varit en av de hetaste svensksnackisarna senaste året i NHL.

Inte trodde vi att svaret kring lösningen skulle komma från självaste Mikael Backlund. Den 36-årige centern är ledargestalten som bär ”C”:et på bröstet i Flames.

Men nu kommer han snart inte längre att ha en svensk assisterande kapten, om man ska tro honom själv. Calgary Flames-kaptenen berättar nämligen för New York Times att Rasmus Andersson kommer att lämna laget.

– Ja, han kommer att bytas bort. Det är uppenbart, säger han och fortsätter.

– Men organisationen vill ha något värdefullt i utbyte och Rasmus vill ha ett stort kontrakt. Han vill spela bra och laget behöver att han är bra, så han borde bara gå ut och spela bra. Jag pratade med honom med och han vill inte vara en distraherande kraft. Så det är som det är och det är för tråkigt att det gick så långt.

”Gruppen vi hade förra året var riktigt bra”

Vidare tycker han att säsongen förra året var lyckad, trots besvikelsen på slutet där man missade slutspel.

– Jag känner att gruppen vi hade förra året var riktigt bra. Starka band mellan oss och en grupp som kändes nära och sluten. Alla köpte in på hur vi ville spela och vi måste göra om det igen. Köpa in på allt och höja våra standarder för i år.

Mikael Backlund, 36, har spelat i Calgary Flames sedan 2008/09. Lagkaptenen är därmed en riktig trotjänare i den kanadensiska klubben.

Rasmus Andersson var kapten i VM-laget i våras som även Mikael Backlund hade en stor roll i.