Kan Rasmus Andersson till slut hamna i Toronto Maple Leafs? Efter sommarens många rykten uppger nu Jay Rosehill att hans tidigare lag jagar svensken.

Kan Rasmus Andersson hamna i Toronto? Foto: Bildbyrån/Sergei Belski.

Rasmus Anderssons vara eller icke vara i Calgary Flames har varit en följetong i NHL sedan innan han drog på sig tröjan med C:et under hockey-VM i Stockholm. Nu, efter att Mikael Backlund avslöjat, i augusti, att han kommer att tappa sin svenske kamrat till nästa säsong, kommer ett nytt rykte.

Denna gång är det Jay Rosehill som menar att han har uppgifter på att hans tidigare lag, Toronto Maple Leafs är ute efter svensken. Detta i ett utklipp av en podcast som delas på X.

– Toronto försöker verkligen få Rasmus Andersson från Calgary. De i toppen i klubben är såklart inte nöjda med vad de ser, säger Rosehill om en möjlig värvning innan hans motpart tillägger.

– Dallas, Vegas… alla borde rada upp sig för Rasmus Andersson, men jag vet inte om Maple Leafs har tillgångarna för att få igenom en sådan affär.

”Fenomenala bud” i somras

Tidigare under sommaren rapporterade TSN:s Darren Dreger att Calgary Flames ska ha haft ett saftigt erbjudande på bordet från Los Angeles Kings, men inte heller då blev det någon flytt.

– De hade fenomenala bud. Fenomenala! Ett från LA som skulle få dig att tappa hakan! Det var ett otroligt bud. Och han vägrade sajna! Han vägrade sajna! berättade han och tillägger att det inte handlade om spelare i utbyte utan snarare ett paket av draftval.

Rasmus Andersson avtal går ut efter 2025/26. Just nu har han en lönetaksträff på 4,5 miljoner dollar.

