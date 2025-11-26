Alla har kallt räknat med att Rasmus Andersson kommer trejdas från Calgary. Men enligt insidern Elliotte Friedman kan svensken bli kvar i klubben.

– Han ändrar sig om han vill stanna eller lämna lika ofta som jag byter strumpor, säger Friedman i sin podcast 32 Thoughts.

Kommer Rasmus Andersson stanna i Calgary?

Foto: Bildbyrån.

Rasmus Andersson är rubrikernas man just nu. Under hela säsongen har det spekulerats i om han kommer trejdas eller skriva på ett nytt avtal med Calgary, som i sin tur behöver bestämma sig för om man ska gå in i en total ”rebuild” eller ska jobba vidare med den kärna man just nu har. Dessutom prisades Andersson förra veckan som NHL:s bästa spelare efter att ha gjort smått osannolika nio poäng på fyra matcher från sin backplats.

Men det är framför allt den ovissa framtiden som gjort att den OS-jagande svensken hamnat i blickfånget. Tidigare har det setts som mer eller mindre klart att den här säsongen skulle bli Anderssons sista i Calgary, men under säsongens gång har det kommit uppgifter som kan peka på motsatsen.

Insidern om Rasmus Andersson

Enligt Sportsnets insider beror det på att skåningen själv inte bestämt sig för om han vill skriva på ett nytt kontrakt med klubben, eller lämna.

– En sak jag har hört om Andersson är att han ändrar sig om han ska stanna eller lämna ungefär som du och jag byter strumpor – alltså typ var sjätte vecka. I slutet av förra säsongen sa han något i stil med: ”Jag tror inte att jag borde komma tillbaka.” Och sedan dök han upp på träningslägret och sa något i stil med: ”Jag tror att jag kanske vill stanna”.

Friedman slår emellertid fast att ett nytt kontrakt med Calgary inte är nära i dagsläget.

– Han måste hitta ett avtal som båda parter känner sig bekväma med att skriva på. Och just nu är de inte där, de är inte ens i närheten vad jag har förstått.

Rasmus Andersson har spelat 560 NHL-matcher för Flames. Han har den här säsongen gjort 16 poäng på 24 matcher för laget som ligger sist i Pacific Division och näst sist i hela NHL.

Source: Rasmus Andersson @ Elite Prospects