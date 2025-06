Uppgifter: VM-kaptenens trejd blev inte av

Sommarens stora snackis: Rasmus Andersson och hans framtid i Calgary Flames nådde inte sitt slut i veckan.

Detta trots att Vegas Golden Knights försökt trejda till sig svenska VM-kaptenen. Något NHL-insidern Elliotte Friedman uppger.

Blir Rasmus Andersson kvar i Calgary Flames? Foto: Bildbyrån (montage).

Efter 536 matcher över 10 säsonger med Calgary Flames ser Rasmus Andersson ut att flytta på sig i NHL.



Den svenska VM-kaptenens framtid har varit en stor snackis under sommaren, och har sagts vara ”redo för något nytt” efter att hela NHL-karriären spenderats i Flames, men ännu har det inte blivit tydligt huruvida en flytt blir verklighet, eller om parterna enas om ett nytt avtal.



Nu, strax efter NHL-draften, kommer uppgifter från Nordamerika om att Vegas Golden Knights försökt trejda till sig Andersson under veckan som gått. NHL-insidern Elliotte Friedman är den som för det hela vidare, via X, men skriver samtidigt att övergången sprack då Vegas inte kunde få igenom det hela.



”När det gäller Rasmus Andersson: Känslan runt om i ligan är att den talangfulle backen är redo för något nytt. Jag tror att Flames är villiga (att trejda honom), men bara när de får det de vill ha. Det finns ett stort intresse, vilket är till hjälp”, har Friedman tidigare skrivit i sin kolumn ”32 thoughts”.

Kan dubblera lönen: ”Trejda honom vid deadline”

När Matt Larkin på DailyFaceoff tidigare i juni listade sex möjliga destinationer för NHL-svensken fanns Vegas inte med. Carolina Hurricanes, Columbus Blue Jackets, Dallas Stars, Detroit Red Wings, Ottawa Senators och Philadelphia Flyers, gjorde det däremot, och kan till viss del fortfarande vara aktuella.



Larkins kollega, Frank Seravelli, har även diskuterat en trejd kring svensken, men menade då att det bästa Calgarys general manager Craig Conroy kunde göra var att vänta.



– Jag undrar om det bästa draget här, om man inte får exakt det man är ute efter, helt enkelt är att behålla honom, säger Seravelli i DailyFaceoff Live.

– Trejda honom vid deadline. Jag tror inte att hans värde för Calgary Flames är högre nu än vad det skulle kunna vara om han får en stark start på säsongen. Han är en kille man vill ha när det bränner till i slutspelet. En right-skjutande back, stabil – eller åtminstone kapabel att vara stabil – och en back som kan göra tvåsiffrigt i mål.



Rasmus Andersson fick en fin start på den gångna säsongen, men spelade sedan skadad under slutfasen av NHL, samt under hockey-VM med Sverige. Kontraktet, med blygsamma 4,55 miljoner dollar per år, går ut 2026, och det har pratats om att svensken kan dubblera sin lön på den öppna marknaden.