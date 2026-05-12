Det blir stora förändringar i Toronto Maple Leafs till nästa säsong där Mats Sundin och John Chayka kliver in och ska bygga laget.

Nu ger lagets svenske back Oliver Ekman Larsson sin syn på den nya ledningen i klubben.

– Jag tror inte att någon som hade tackat nej till att ha en hockeyikon som ”Sudden” som bollplank och arbetskollega, säger ”OEL” till hockeysverige.se.

Oliver Ekman Larsson ger sin syn på nya ledningen i Toronto Maple Leafs med John Chayka och Mats Sundin i spetsen.

Efter att ha varit ett topplag i NHL under flera års tid slutade säsongen 2025/26 i ett enda stort fiasko för storklubben Toronto Maple Leafs. De plockade endast 78 poäng på 82 omgångar och kom näst sist i den östra konferensen. Endast fyra lag var sämre än Toronto i hela NHL. Klubben missade därmed slutspel för första gången under Auston Matthews-eran då de hade gått till slutspel i nio raka säsonger. Senast Toronto missade slutspel var 2016, alltså för tio år sedan.

Oliver Ekman Larsson flyttade till Toronto 2024 efter att ha vunnit Stanley Cup med Florida Panthers. Trots att ”OEL”, som nu ska spela VM med Tre Kronor, själv hade en stark säsong gick det alltså desto tyngre för laget. I Toronto är pressen enorm och krisrubrikerna blir större än kanske någon annanstans i hockeyvärlden när laget går dåligt.

Nu ger Ekman Larsson sin syn på säsongen och slutspelsmissen. Enligt honom är pressen utifrån inget som har stört laget.

– Det är ju klart en besvikelse att inte gå till slutspel. Samtidigt tycker jag väl att det är lätt att vara negativ när det inte går bra och vissa kanske får det att låta värre än vad det kanske egentligen är. Samtidigt har vi höga förväntningar på oss varje år, och det ska det vara, säger Oliver Ekman Larsson till hockeysverige.se och fortsätter:

– Överlag tror jag dock att alla tycker att det är sjukt roligt att vara i Toronto och spela i hockeyns Mecka. Jag tror nog att vi har mer krav och press på oss själva än vad som kommer från utsidan och som fansen har på oss. Det är klart att det är en besvikelse och jag hoppas att vi kan få till det och komma tillbaka till nästa år. Det var ju ändå åtta, nio raka år i slutspel och det var en besvikelse givetvis att inte gå dit nu.

Hyllar Mats Sundin: ”Kommer hjälpa många i laget”

Efter den misslyckade säsongen blir det däremot förändringar i Torontos ledning. General managern Brad Treliving fick sparken och i stället har klubben plockat in nya personer som ska leda den sportsliga verksamheten. Där kliver John Chayka in som ny general manager medan svenske legendaren Mats Sundin får en roll som strategisk rådgivare.

Hur ser du på att ”Sudden” kliver in och hur det kommer bli nu få jobba med honom?

– Jag tror att det bara är positivt att få in en sådan legendar i klubben. Han är ju en av de största i Leafs historia med allt vad det innebär. Han kan ju verkligen sätta sig in i hur spelarna känner, hur spelarna bor och hur det är att vara spelare i Toronto. Jag tror att det är viktigt och att det kan hjälpa många i laget. Han kommer att vara ett bra bollplank också, jag tror inte att någon som hade tackat nej till att ha en hockeyikon som ”Sudden” som bollplank och arbetskollega.

”OEL” återförenas med general managern John Chayka

Anställningen av John Chayka som general manager har däremot varit hårt kritiserat. Chayka har ingen smickrande meritlista på sitt CV. Hans tid som general manager i Arizona Coyotes kom att präglas av uteblivna slutspel, tveksamma beslut samt ett kontroversiellt avsked som senare ledde till att han blev avstängd från NHL. Hans avstängning hävdes 2021 men sedan dess har ingen annan klubb valt att ge John Chayka chansen, förrän nu då han anställs av Toronto Maple Leafs.

Oliver Ekman Larsson känner John Chayka väl från deras tid tillsammans i Arizona. Det var faktiskt med Chayka som ”OEL” förhandlade igenom det åttaårskontrakt som han skrev med ”Yotes” 2018. Nu återförenas duon i Toronto.

Det har ju varit en del åsikter om att han kommer in i Toronto. Du känner ju honom sedan tidigare, hur ser du på Chayka som GM?

– Jag tror att det kommer att bli bra med både John och Mats i sina roller där. Jag tror att de kan komplettera varandra riktigt bra. Jag har ju jobbat med John under några år där i Arizona och vår relation är bra. Det ska bli kul att få bygga vidare på den nu. Förhoppningsvis kan vi också nå de mål som vi båda, men också hela staden, har för laget, avslutar Oliver Ekman Larsson.

