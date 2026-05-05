Mats Sundin är tillbaka i Toronto Maple Leafs – men återkomsten har redan kantats av kritik. Samtidigt som utnämningen ifrågasätts ser NHL-profilen Pierre McGuire något helt annat: en chans att rädda en vacklande organisation.

– Nu kan fansen känna: ”Han är en av oss. Han bryr sig”, säger McGuire till hockeysverige.se.

Mats Sundin har en stor utmaning framför sig, konstaterar Pierre McGuire. Foto: AP Photo/Alamy

STOCKHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)

Mats Sundin är tillbaka i NHL och Toronto Maple Leafs. Nu som senior rådgivare till nytillsatte general managern John Chayka. Smekmånaden för klubbens nya ledartrojka blev dock kort – för att inte säga obefintlig.

Under presskonferensen där Chayka och Sundin presenterades riktades skarp kritik mot klubbens beslut att ge dem ansvaret för att ta klubben framåt. The Athletics Jonas Siegel kallade utnämningen av Sundin för ”en PR-kupp”.

En som är mer optimistisk kring vad Sundin ska lyckas åstadkomma i sin nya roll är NHL-profilen Pierre McGuire. 64-åringen, på plats i Stockholm i sin roll som rådgivare åt Elite Prospects, har en diger bakgrund som scout, head coach och assisterande general manager i NHL. Han följde Mats Sundin på nära håll under sina år som verksam i Pittsburgh, Hartford och Ottawas organisationer på 1990-talet, när den svenske stjärnan stod på höjden av sin förmåga som spelare.

– Jag blev verkligen glad för Mats skull, och också för Toronto, säger han om sin egen reaktion på utnämningen. Han var en otroligt populär spelare där och en väldigt bra spelare under lång tid.

– Det som alltid stack ut med Mats var hur engagerad han var i laget. Det syntes verkligen i Toronto, och jag tror att det är en stor anledning till att han får den här rollen nu. Klubben måste få fansen att tro på organisationen igen, att människorna som jobbar där faktiskt bryr sig om klubben och staden. Nu kan fansen känna: ”Han är en av oss. Han bryr sig.” Det är viktigt. Jag ser det som något positivt, inte negativt.

McGuires råd till ”Sudden”: ”Ring Sakic!”

Just tron på organisationen tog sig en rejäl törn den gångna säsongen. Efter att ha vunnit Atlantic Division 2024/25 och avancerat till andra rundan i slutspelet, avslutades den här säsongen med missat slutspel efter att ha tappat 30 poäng jämfört med fjolårssäsongen.

Det ledde till att general managern Brad Treliving fick sparken.

Mats Sundin kliver in i sin nya roll med ett stort förtroendekapital från sina 13 säsonger i klubben. Samtidigt saknar han erfarenhet av att leda en NHL-organisation i en sådan här position – det oroar inte Pierre McGuire.

– Erfarenhet spelar alltid roll, men det finns exempel där det har fungerat ändå. Titta på Philadelphia – Danny Brière och Keith Jones hade inte heller erfarenhet, och de lyckades vända organisationen på några år.

– Ett annat exempel är Joe Sakic. Han hade noll erfarenhet när han tog över Colorado Avalanche och fick uppdraget att fixa klubben. I början var det rörigt, de hade bra spelare men ingen tydlig riktning. Det tog tid – men till slut vann de Stanley Cup och är fortfarande ett topplag.

– Om Mats inte redan gjort det borde han ringa sin gamla lagkamrat. Det är mitt gratisråd. Där finns mycket att lära.

Toronto Maple Leafs vd Keith Pelley tillsammans med Mats Sundin och John Chayka under gårdagens presskonferens. Foto: Arlyn McAdorey/The Canadian Press via AP

Så kan Auston Matthews övertygas att stanna

Det kommer att krävas mer än goda råd för att lyckas i Toronto. McGuire menar att det måste till förbättringar på flera punkter både på och utanför isen för att laget ska bli att räkna med igen.

– De måste bygga om hela infrastrukturen. Deras amatörscouting måste bli bättre, utvecklingsprogrammen måste förbättras, och de måste ta beslut om spelare som William Nylander och Auston Matthews, säger han.

– De måste också förbättra försvaret – det håller inte tillräckligt hög nivå – och stabilisera målvaktssidan. Det är stora saker, mycket arbete. Men det går. Det har gjorts i andra klubbar.

Auston Matthews är den stora nyckeln i ekvationen. Lagkaptenen och superstjärnan kommer från två, med sina mått mätt, svagare säsonger men har också bara två säsonger kvar på sitt kontrakt med Leafs. Att övertyga honom att vilja stanna i klubben – något som inte är helt givet.

Pierre McGuire tror att Chayka och Sundin kommer att behöva vara väldigt tydliga med sina planer för att få den amerikanske OS-guldmedaljören att se en framtid som sträcker sig bortom de närmaste åren i Toronto,

– Vad är den långsiktiga planen? Vad är er strategi? Vilken är er grundidé? Hur ska ni lösa problemen? Vilka spelare ser ni som en del av lösningen – och inte en del av problemet? Det är frågorna de behöver besvara och samtidigt visa med sina aktioner att de menar allvar, säger han.

Hård press på kritiserad John Chayka i Toronto

Om kraven på Mats Sundin är stora är de ännu större på John Chayka. Den 36-årige general managern har ett skamfilat rykte efter tiden i Arizona Coyotes.

Han fick jobbet som GM redan som 26-åring 2016 och hann bränna flera broar under sina fyra år. Inte minst väckte sättet han lämnade klubben starka reaktioner. Trots kontrakt med Coyotes ska han ha sökt jobb i en annan NHL-klubb, vilket ledde till att han stängdes av från ligan i ett år efter att han lämnat Arizona 2020.

– Det finns redan en hel del negativitet kring honom, och mycket av det har han dragit på sig själv, säger McGuire.

– Han stötte bort många människor och uppfattades som någon som trodde att han var den smartaste personen i rummet – och det fungerade inte alltid särskilt bra. Det är en väldigt liten krets – det finns bara 32 general managers i ligan. Det är en exklusiv klubb, och när du gör något som uppfattas som oegentligt reagerar folk. Det innebär att han måste reparera relationer.

John Chayka ifrågasätts redan innan han startat arbetet med att leda Toronto Maple Leafs. Foto: Arlyn McAdorey/The Canadian Press via AP

McGuire tror att det finns ett snabbt sätt för Chayka att tysta sina kritiker.

– I slutändan handlar allt om resultat. De måste vinna matcher. Det spelar ingen roll om du är trevlig eller konfrontativ – om du inte vinner spelar det ingen roll hur du är som person.

– Därför måste han, tillsammans med Mats Sundin, skapa en tydlig vinnande vision. Det är det absolut viktigaste.

Tror du att Mats Sundin kan hjälpa honom i det arbetet?

– Ja, till hundra procent. John har aldrig spelat, coachat eller scoutat i NHL, och han har aldrig varit nära att konkurrera om Stanley Cup. Sundin däremot var en elitspelare, en superstjärna. Han är invald i Hockey Hall of Fame, vann OS-guld 2006 och var en nyckelspelare i det svenska landslaget.

– Det går inte att jämföra deras bakgrunder. Därför måste Sundin hjälpa honom att förstå traditionen, historien och hur man bygger relationer i NHL. Jag tror att det är fullt möjligt. Och om du ska ha någon som hjälper dig med det – då är Sundin förmodligen den perfekta personen.

Fakta: Pierre McGuire

Född: 8 augusti 1961 (64 år)

Nationalitet: Kanadensare

Roll: NHL-analytiker, scout och rådgivare

Karriär i korthet:

Har arbetat över 35 år inom NHL i roller som scout, assisterande tränare och inom klubbledningar.

Vann Stanley Cup med Pittsburgh Penguins 1991 och 1992. Första året som scout och andra året som assisterande coach till Scotty Bowman.

Var head coach för Hartford Whalers under delar av säsongen 1993/94 och har även haft olika roller inom Ottawa Senators organisation.

Mediekarriär:

Långvarig NHL-expert i nordamerikansk tv, bland annat hos NBC Sports.

Känd för sin detaljkunskap och närvaro som “mellan båsen”-reporter under matcher.

Nuvarande: