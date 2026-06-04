Einar Emanuelsson berättar att han skämdes sista tiden i Luleå. Nu, efter uppbrottet, öppnar den tidigare trotjänaren för en återkomst i framtiden.

– Blir det inte så kommer jag tillbaka som en supporter, säger forwarden till NSD.

Einar Emanuelsson har bytt Luleå mot SaiPa, men har inte stängt återkomst-dörren. Foto: Bildbyrån.

När Einar Emanuelsson, i maj, meddelades lämna Luleå var det efter 13 år i klubben. En resa som tagit honom över 500 matcher i SHL, och nästintill in på topp tio-listan över framträdanden i tröjan. Sedan dess har det dock varit tyst – fram till nu.

När Emanuelsson öppnar upp för NSD menar han att tiden i Luleå betytt extremt mycket. Han menar också att han skämdes sista tiden i SHL över att han inte gjorde fler poäng. Det var från detta han lånades ut, som 29-åring, till schweiziska Lugano.

– Jag hade varit här i många år och det var mycket nytt på en gång. Den första tiden där nere var fruktansvärt jobbig. Jag är ju inte speciellt social av mig – men jag lärde mig mycket av att ge mig ut utanför min komfortzon och hade en bra tid där. Det kändes samtidigt skönt att komma hem, säger han nu till tidningen.

Öppnar för återkomst: ”Kommer inte att tveka”

Kontraktet med Luleå var skrivet över två ytterligare år, men Einar Emanuelsson bad om att få bryta samarbetet. Istället är han nu klar för spel i finska SaiPa på ett avtal till 2027.

– Det var roligt och utvecklande med mer speltid och jag tror att det här är bäst för mig, förklarar han för NSD.

Samtidigt finns Luleå-hjärtat kvar. Något som gör att Emanuelsson är öppen för en återkomst i framtiden.

– Absolut. Tiden går fort och det enda som finns i mitt huvud just nu är nästa säsong, men om jag någon gång i framtiden får möjligheten att komma tillbaka så kommer jag inte att tveka. Blir det inte så kommer jag tillbaka som en supporter, säger forwarden.

Source: Einar Emanuelsson @ Elite Prospects