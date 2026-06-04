Konferensfinalerna utjämnade i AHL

Båda konferensfinalerna i AHL är helt utjämnade. Det efter 4–3- och 2–1-segrar för Wilkes Barre/Scranton, respektive Chicago Wolves.

Alexander Nylander och Noel Gunler är fortsatt med i AHL-slutspelet. Foto: Jonathan Tenca/CSM/Alamy och AHL (skärmdump/montage).

Parallellt med Stanley Cup-slutspelet pågår jakten på Calder Cup i AHL. Men det är fortsatt fyra lag med i kampen, och det är jämnt.

Inatt spelades det fjärde mötet mellan både Toronto Marlies–Wilkes Barre/Scranton och Chicago Wolves–Colorado Eagles. Konferensfinaler som 60 minuter senare var utjämnade till 2–2.

Toronto Marlies, med Alexander Nylander i laget, och Dennis Hildeby på bänken, föll med 3–4 trots en 2–0-ledning efter första perioden. Landsmannen Sebastian Aho, på andra sidan, noterades inte för några poäng i matchen, men det gjorde Brickey, Pietila, Klassen och McGroarty. I Toronto tog sig Vinni Lettieri in i målprotokollet, forwarden som funnits på SHL-klubbars radar.

Toronto Marlies – Wilkes Barre/Scranton: 3–4 (2–0, 0–3, 1–1)

Toronto Marlies: Groulx, Lettieri, Haymes.

Wilkes Barre/Scranton: Brickey, Pietila, Klassen, McGroarty.

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I den andra konferensfinalen gick Chicago Wolves vinnande ur nattens möte. Det mycket tack vare Bradly Nadeau som stod för både mål och assist i 2–1-seger. Justin Robidas, som satte 1–0 i mitten av andra perioden, gjorde så i numerärt underläge. Alex Barre-Boulet svarade för Colorado Eagles i mitten av tredje, men inget kvitteringsmål kom därefter.

Ingen svensk fanns med i Colorado Eagles laguppställning. På andra sidan, bland nattens vinnare, hittar vi dock Noel Gunler och Joel Nyström.

Chicago Wolves – Colorado Eagles: 2–1 (0–0, 1–0, 1–1)

Chicago Wolves: Robidas, Nadeau.

Colorado Eagles: Barre-Boulet.

Source: AHL Scoring Leaders @ Elite Prospects