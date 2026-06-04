Poängsuccén i Hockeyettan och Borlänge gav en flytt till Västerås. Nu har Viktor Johansson säkrat fortsättning i Hockeyallsvenskan, men i Almtuna.

– Vi ser en stor potential i Viktor, säger sportchefen Jonas Almtorp om värvningen.

Viktor Johansson är klar för spel i Almtuna till 2026/27. Foto: Bildbyrån (montage).

Under onsdagen uppgav Expressen att Almtuna gjort klart med 23-årige Viktor Johansson. Forwarden som avslutade förra säsongen i Västerås, efter fin produktion i Hockeyettan. Nu har den Hockeyallsvenska konkurrenten också bekräftat sin värvning.

Avtalet med Almtuna är skrivet över kommande säsong.

– Vi ser en stor potential i Viktor, han har gjort det väldigt bra i division 1 och vi tror att han kan hjälpa oss som lag och utveckla sig själv som spelare. Vi är jätteglada att ha honom hos oss och det ska bli väldigt spännande att följa hans utveckling. Han har fina offensiva kvaliteter och bra storlek, intressant spelartyp, säger sportchefen Jonas Almtorp på lagets sajt.

Viktor Johansson, från Hedemora, spelade så sent som 2023/24 i division 2 med Fagersta. Därefter återvände han till Borlänge och producerade lika mycket poäng. Den gångna säsongen blev det 15 mål och 27 assist för Johansson, innan han stod för fyra poäng (2+2) över sina första 15 matcher i Hockeyallsvenskan.

– Det känns sjukt kul att få spela i Almtuna kommande säsong. Jag har bara hört bra saker om Almtuna och jag är riktigt taggad på att få dra igång säsongen, säger spelaren själv.

Source: Viktor Johansson @ Elite Prospects