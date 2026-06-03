Inside Hockey: Blir det här norsk hockeys stora lyft?

Vad får Norges VM-brons för konsekvenser för hockeyn i landet på sikt? I podcasten Inside Hockey diskuterar Peter Sibner och Uffe Bodin om den överraskande triumfen kan ge ringar på vattnet.

Norges VM-triumf hamnar i centrum i veckans avsnitt av podcasten Inside Hockey.

Foto: Jesper Zerman / BILDBYRÅN

Norge skriver hockeyhistoria.

Med bronset i årets hockey-VM i Schweiz tar man för första gången medalj i en stor internationell hockeyturnering. En gränslöst stor framgång för en i sammanhanget liten hockeynation.

I Inside Hockey gläds Peter Sibner och Uffe Bodin åt den norska triumfen – och frågar sig om den kan ge nationen ett lyft inom sporten. Fler ishallar? Mer sponsring? Fler spelare?

– Om Norge verkligen ger sig fan på att bli bra i hockey, då kan de bli fruktansvärt bra, resonerar Sibner.

Innehåll i Inside Hockey

Första Stanley Cup-finalen – ett defensivt haveri som piggade upp

Så minns vi legendaren Claude Lemieux

Sveriges misslyckade hockey-VM – ett lag som inte var ämnat för framgång

Finlands VM-guld – och Schweiz brutala finalfacit

Guldhjälten Konsta Helenius – finsk hockeys stora framtidnamn

Inside Hockey spelas in en gång i veckan och sänds i SportSnack Sverige samt finnas tillgänglig på hockeysverige.se, PodPlay, Spotify och Apple Podcasts.

Lyssna på Inside Hockey här: