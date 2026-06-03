Inside Hockey: Blir det här norsk hockeys stora lyft?
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Vad får Norges VM-brons för konsekvenser för hockeyn i landet på sikt? I podcasten Inside Hockey diskuterar Peter Sibner och Uffe Bodin om den överraskande triumfen kan ge ringar på vattnet.
Norge skriver hockeyhistoria.
Med bronset i årets hockey-VM i Schweiz tar man för första gången medalj i en stor internationell hockeyturnering. En gränslöst stor framgång för en i sammanhanget liten hockeynation.
I Inside Hockey gläds Peter Sibner och Uffe Bodin åt den norska triumfen – och frågar sig om den kan ge nationen ett lyft inom sporten. Fler ishallar? Mer sponsring? Fler spelare?
– Om Norge verkligen ger sig fan på att bli bra i hockey, då kan de bli fruktansvärt bra, resonerar Sibner.
Innehåll i Inside Hockey
- Första Stanley Cup-finalen – ett defensivt haveri som piggade upp
- Så minns vi legendaren Claude Lemieux
- Sveriges misslyckade hockey-VM – ett lag som inte var ämnat för framgång
- Finlands VM-guld – och Schweiz brutala finalfacit
- Guldhjälten Konsta Helenius – finsk hockeys stora framtidnamn
Inside Hockey spelas in en gång i veckan och sänds i SportSnack Sverige samt finnas tillgänglig på hockeysverige.se, PodPlay, Spotify och Apple Podcasts.
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