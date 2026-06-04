Jansson: Då är det inte konstigt att talangerna lämnar er

Det här är något jag har funderat över länge och finner mig själv tänka på rätt ofta. Kanske är det en trend, kanske har det alltid varit så här.

Men varför börjar klubbarna stänga vägen till A-laget för sina egna produkter – med juniorer utifrån?

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Jag har tidigare skrivit om att det är dags att införa importbegränsningar i svensk hockey. Och då både på junior- och seniornivå. Samtidigt finns det en annan trend just nu som blockerar vägen för klubbarnas egna spelare upp till A-laget. Sedan tidigare vet vi ju att det är populärt bland svenska klubbarna att värva mediokra importer istället för att lyfta fram egna spelare.

Samtidigt inbillar jag mig att det börjar bli mer och mer av en trend att värva andras juniorer istället för att satsa på sina egna från närområdet.

Det gör att öppningen in i seniorhockeyn blir allt snävare. Därför tycker jag inte heller att det är märkligt att unga spelare lämnar Sverige allt tidigare. Om de sportsligt ledande personerna väljer att prioritera kortsiktig framgång (om man har tur) före utveckling får man bädda lite som man får ligga.

Det är inte minst något jag har börjat fundera på efter ett par övergångar den här våren.