”Jag försöker snacka in honom till Toronto”

Toronto Maple Leafs vann förstavalet i NHL-draften.

Skulle då Ivar Stenberg kunna bli lagkamrat med Oliver Ekman Larsson i Toronto?

– Det är en fantastisk spelare, jag försöker snacka in honom lite, säger ”OEL” till hockeysverige.se.

Kan Oliver Ekman Larsson och Ivar Stenberg bli lagkamrater i Toronto Maple Leafs nästa säsong? Foto: Bildbyrån (Montage)

ÄNGELHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)

Natten mellan tisdag och onsdag höll NHL i sitt draftlotteri för att avgöra vilken klubb som kommer att få välja etta i NHL-draften. Jumbon Vancouver Canucks hade störst chans att få förstavalet, men de får i stället nöja sig med att välja som trea. Förstavalet gick i stället, överraskande nog, till storklubben Toronto Maple Leafs. Toronto missade i år slutspel för första gången sedan 2016, då de också vann draftlotteriet och valde Auston Matthews som etta. Nu får Toronto alltså välja först igen.

Det var ett beslut som togs emot glatt av lagets svenske back Oliver Ekman Larsson, på plats i Ängelholm med Tre Kronor för Beijer Hockey Games.

– Det trodde man kanske inte riktigt kvällen innan där. Det var ju nio procents chans och det det var en rolig nyhet att vakna upp till. Det är såklart skitbra både för staden och fansen men givetvis också för oss som lag, säger ”OEL” till hockeysverige.se.

Ivar Stenberg drömmer om VM med Tre Kronor

Vem som Toronto kommer att välja återstår att se men den rörande expertisen säger att det står mellan kanadensaren Gavin McKenna och svenske Ivar Stenberg.

Ivar Stenberg är just nu också och spelar med Tre Kronor i Beijer Hockey Games. Förra veckan gjorde han succé och med fem poäng på tre matcher i Fortuna Hockey Games, där han bland annat blev målskytt direkt i debuten. När Tre Kronor mötte Tjeckien under torsdagskvällen fick Stenberg fortsatte i kedjan med Viggo Björck och Linus Karlsson, men den här gången lämnade han isen poänglös när Sverige förlorade med 3-1.

– Det var kanske ett litet steg tillbaka. Det var nog min sämsta match hittills av de här fyra i landslaget. Jag måste upp till nästa match, säger Stenberg till hockeysverige.se.

Hur har det varit för dig att vara med och spela med Tre Kronor?

– Jo, men det har ändå gått bra. Jag tycker att jag lär mig nya grejer hela tiden. Det känns bra liksom och bara kul att få vara här och spela, säger 18-åringen och fortsätter:

– Jag har haft bra killar runt mig och vi har supportat varandra mycket också. Det känns bra att jag har kunnat spela ut och fortsätta spela mitt spel även här.

Ivar Stenberg har imponerat för Tre Kronor, men räcker det för en VM-plats? Foto: Petter Arvidson/Bildbyrån

Ivar Stenberg är en av flera juniorer i Tre Kronor som är med och spelar för att kunna ta en plats till Hockey-VM nästa vecka.

– Det är därför som man är här och man drömmer ju om VM varje dag. Det är bara att kriga på och spela så bra man kan så får vi se hur det blir.

Tycker du att du har stärkt dina chanser att komma med till VM?

– Nej, jag har ingen kommentar till det. Jag har ingen aning. De kommer att ta ut den truppen som de vill.

Oliver Ekman Larsson hyllar Stenberg: ”Fantastisk spelare”

Oliver Ekman Larsson anslöt till Tre Kronor i början av veckan när laget samlades i Ängelholm. Då fick han träffa Ivar Stenberg för första gången och under veckan har de sedan tränat tillsammans och även fått spela ihop i torsdagens match mot Tjeckien. ”OEL”, med 1 137 NHL-matcher på sitt CV, imponeras då av 18-åringen från Stenungsund.

– Det är en fantastisk spelare. Han visade ju verkligen det i JVM som jag såg men även här med landslaget. Han är inte med bara för att han ska vara med utan han är här för att han är på denna nivån och vill bidra. Det tycker jag med alla juniorerna som är här också. Jag tycker inte att de spelar som juniorer utan de är med och bara kör. De bidrar med otroligt mycket. Det är jätteroligt att få lära känna dem, vara runt dem och se dem på nära håll. Det är fantastiskt kul, säger Ekman Larsson, som är lagkapten för Tre Kronor.

Han nämns ju som en spelare som skulle kunna gå etta, vad säger du om att han kan hamna i Toronto?

– Ja, jag försöker snacka in honom lite, säger Oliver Ekman Larsson samtidigt som Ivar Stenberg går förbi i korridorerna i Catena Arena.

Oliver Ekman-Larsson skulle gärna ha Ivar Stenberg som lagkompis i Toronto. Foto: Adam Hunger/AP Photo/Alamy

Ivar Stenberg: ”Jag tänker ingenting på NHL-draften”

Ivar Stenberg själv menar däremot inte att han tog mycket notis av hur det gick i NHL:s draftlotteri.

– Nej, jag låg och sov. Det är klart att man har sett det i efterhand men det är ingenting som jag följer så, säger stortalangen.

Vad tänker du om lagen där? Det skulle ju kunna bli lag som Toronto, San Jose eller Vancouver för dig eftersom de har toppvalen?

– Jag vet inte alls hur det blir, vi får se.

Enligt Ivar Stenberg får allt med NHL-draften komma senare. Just nu har han nämligen bara en enda målbild framför sig.

– Jag vill spela VM för Sverige nu och jag tänker ingenting alls på draften. Det är bara VM och att fortsätta spela kvar här som ligger i mitt huvud, avslutar Ivar Stenberg.

