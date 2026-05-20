Under säsongen var det nära att Oliver Ekman Larsson trejdades från Toronto Maple Leafs.

När Toronto nu bygger om är det inte säkert att ”OEL” finns med i lagets planer. Här svarar VM-kaptenen själv om situationen.

– Det kommer förmodligen hända någonting i laget men vad som händer, det vet jag inte, säger Ekman Larsson till hockeysverige.se.

Oliver Ekman Larsson har varit ryktenas man i Toronto de senaste månaderna. Foto: Bildbyrån (Montage)

Hockey-VM 2026: | TV-tider | Spelschema | Resultat | Grupper & tabell | Poängliga & statistik |

Toronto Maple Leafs går igenom en tid av förändringar efter säsongens misslyckande. De missade slutspel för första gången på tio år vilket har fått rejäla konsekvenser. Först att få sparken var general managern Brad Treliving. Därefter klev en ny klubbledning in med Mats Sundin som president och John Chayka som ny GM. De fattade sedan beslut att sparka huvudtränaren Craig Berube och är just nu ute på jakt efter en ny coach.

Samtidigt har Leafs flera truppfrågor att reda ut där laget förväntas gå igenom en ”retool”. Den största frågan är då såklart vad som händer med storstjärnan Auston Matthews.

Det är med andra ord osäkra tider i Toronto Maple Leafs. Någon som har fått uppleva det på nära håll är svenske backen Oliver Ekman Larsson.

Läs också: Oliver Ekman Larsson om nya ledningen i Toronto

Oliver Ekman Larsson om trejdryktena i Toronto

”OEL” gjorde 39 poäng på 78 matcher för Toronto, hans bästa notering i NHL på sju år, och tog lite oväntat en plats i Tre Kronors OS-lag. Därmed har 34-åringens marknadsvärde varit högre än vad det har varit på flera år. Därför uppges Toronto Maple Leafs utforska möjligheten att trejda Oliver Ekman Larsson innan Trade Deadline i mars. ”OEL” hölls till och med utanför truppen för att skyddas inför en stundande trejd.

Något byte blev det däremot aldrig utan Ekman Larsson blev i stället kvar i Toronto hela säsongen. Nu svarar den svenska VM-kaptenen om hur han såg på situationen med ett par månaders distans till det hela.

– Jag tror att hela grejen med att vi skulle ha barn två veckor bara efter det gjorde det ännu mer speciellt. Det är ju såklart tråkigt när man trivs och man vill vara på en plats och så blir så… Men när laget går tyngre och det inte går som förväntat, då händer det ju oftast saker. Det är såklart aldrig kul. Det var något nytt för mig att få gå igenom det mitt i säsongen. Jag har ju blivit både utköpt och trejdad innan, men detta var nytt, säger Oliver Ekman Larsson till hockeysverige.se.

Oliver Ekman Larsson är just nu lagkapten för Tre Kronor som spelar VM i Schweiz. Foto: Jesper Zerman/Bildbyrån

”Om det blir så, då får man försöka fixa det”

Ja, du har ju verkligen fått uppleva allt i businessen där borta.

– Det är lika bra att samla på sig, fan man får ju bara en chans på allting. Det är också en erfarenhet, säger ”OEL” skämtsamt.

Men du var helt inställd på att du skulle stanna i Toronto? Du ville inte flytta?

– Ja, sen visste jag väl lite mer än vad omvärlden visste… Som jag sade, trivs man på ett ställe och vill vara på ett ställe är det ju aldrig kul när den frågan kommer upp. Vi, hela familjen, trivs skitbra om det är där som vi vill vara. Det är liksom ingenting som man kan gå runt och fundera på eller spekulera kring. Det är väl så jag ser på det, säger Ekman Larsson och fortsätter:

– Det är som jag sade, jag har varit med om andra grejer tidigare i karriären och det är liksom ingen mening att lägga energi på det förrän det händer, eller om det ens händer. Om det skulle bli så, då får man bara försöka fixa ihop det vad som nu än händer.

Trots två år kvar på kontraktet har Oliver Ekman Larsson en oviss framtid i Toronto. Foto: Kim Klement Neitzel-Imagn Images

Oviss framtid i Toronto Maple Leafs: ”Inställd på det”

Även om Oliver Ekman Larsson blev kvar i Toronto Maple Leafs resten av säsongen är det inte säkert att han ingår i lagets framtidsplaner. Om Toronto vill bygga annorlunda och föryngra laget lite är ”OEL” en spelare som skulle kunna offras under sommaren.

– Man vet inte. Som sagt, det kommer förmodligen hända någonting i laget där, vad som händer det vet jag inte. Återigen, jag kommer inte att spekulera i sådana frågor. Det är de som sitter på en stol högre upp, med John och Mats och hela den organisationen, som ska ta besluten. Som med allt annat, allt jag kan göra är att fokusera på att göra mitt bästa varje dag. Sedan hoppas man att det räcker.

Vad säger magkänslan då, tror du att du blir kvar?

– Det brukar lösa sig på ett eller annat sätt. Det är ingen mening att tänka på det utan man får försöka stänga ut det. Man får se vad sommaren har att visa, oavsett vad är jag inställd på att jag ska åka tillbaka dit, avslutar Oliver Ekman Larsson.

Source: Oliver Ekman Larsson @ Elite Prospects