Petad av trejdskäl – där kan ”OEL” hamna

Toronto Maple Leafs föll på nytt inatt, det utan Oliver Ekman Larsson. Svenske NHL-backen var petad – inför en möjlig trejd.

– Det är klart att det är tufft, det är det för alla, säger han själv till NHL.com.

Oliver Ekman Larsson petad inför en möjlig trejd. Foto: Bildbyrån/Carl Sandin.

Med 38 timmar kvar till deadline för bytesaffärer i NHL pekar det mesta på att Oliver Ekman Larsson kommer att trejdas.

Inför mötet med New Jersey Devils, natten till torsdag, bekräftade Toronto Maple Leafs att tre spelare inte skulle komma till spel. ”roster management purposes” meddelades som anledningen och Scott Laughton, Bobby McMann, samt Oliver Ekman-Larsson blev alla petade. Detta för att man alltså vill skydda dem från skada.

– Det är tufft för alla, det spelar ingen roll vilket lag du spelar för. Samtidigt är man medveten om vad det här är och att det är vad som gäller i ligan. Jag försöker fokusera på att kontrollera det jag kan kontrollera så tar jag det därifrån, säger Ekman-Larsson själv enligt NHL.com.

– Man vänjer sig vid det. Man lär sig att kontrollera det man kan kontrollera och stänga ute det andra. Man fokuserar på sina lagkamrater och att hålla ihop och kämpa tillsammans. Men det är klart att det är tufft, det är det för alla, fortsätter han.

Fem av fem möjliga förluster efter OS

Utan den 34-årige OS-backen föll även Toronto på nytt.

Trots ett nytt mål från William Nylander kunde man inte hålla i mot slutet av tredje perioden. 3–3 kom med dryga två minuter kvar, och i straffläggningen såg Jesper Bratt till att hitta nät för att förlänga Leafs förlustsvit. En rad som nu är uppe i fem av fem möjliga sedan OS-turneringen i Milano.

– Det är tufft för alla att komma till rinken och så kan vi inte mönstra vår bästa laguppställning. Det påverkar alla, säger tränaren Craig Berube efter matchen.

– Man visste att det kunde hända, så man gjorde sitt bästa för att vara redo. Självklart skulle det vara tufft att se alla tre gå, man vill inte tänka på det för mycket, kommenterar även Nylander.

Boston Bruins och Detroit Red Wings är två av lagen som nämns som möjliga destinationer för Ekman Larsson.

Source: Oliver Ekman Larsson @ Elite Prospects