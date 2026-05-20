Beskedet om Jeremy Colliton – efter ryktet

Jeremy Colliton har uppgetts vara tillgänglig för klubbar i Europa.

Nu är tränaren dock klar för en fortsättning i New Jersey Devils.

Jeremy Colliton stannar som assisterande tränare för New Jersey Devils.

New Jersey Devils hade återigen en säsong som slutade i besvikelse där klubben missade slutspel i NHL. Det ledde till att Devils gick skilda vägar med general managern Tom Fitzgerald efter tio år. I stället har Sunny Mehta klivit in som ny GM efter att tidigare ha jobbat för Florida Panthers.

Nyligen meddelade Devils att det kommer att bli förändringar i tränarstaben. Målvaktstränaren Dave Rogalski får sparken samtidigt som assisterande tränaren Sergej Brylin ska få en ny roll inom organisation. Därmed får New Jersey ge sig ut på jakt efter både en ny assisterande tränare samt en ny målvaktstränare.

Däremot bekräftar general managern Sunny Mehta att huvudtränaren Sheldon Keefe sitter säkert och kommer att bli kvar i klubben även nästa säsong. Det har dock varit oklart hur det blir med hans övriga assisterande coacher, Jeremy Colliton och Brad Shaw.

Ingen återkomst till Sverige för Jeremy Colliton

Enligt Kristy Flannery på The Hockey News ska GM Sunny Mehta dock ha meddelat att Devils inte planerar att göra några ytterligare förändringar i tränarstaben. Därmed ser både Colliton och Shaw ut att bli kvar i sina roller.

Checked in to confirm the status of #NJDevils assistant coaches Brad Shaw and Jeremy Colliton:



“No other changes will be made on our end. Sheldon is head coach next season.” — Kristy Flannery (@InStilettos_NHL) May 19, 2026

Jeremy Colliton har ett förflutet i Sverige med Mora IK under tre och en halv säsong. Där gjorde han succé och förde upp Mora till SHL 2017 innan han lämnade klubben. Därefter har Colliton varit tränare i AHL med både Rockford IceHogs och Abbotsford Canucks. Mellan 2018 och 2021 var 41-åringen också huvudtränare för Chicago Blackhawks i NHL. Sedan 2024 är Jeremy Colliton assisterande tränare för New Jersey Devils och ser ut att fortsätta i den rollen.

Tidigare under våren har Jeremy Colliton pekats ut som ett möjligt tränarnamn för klubbar i Europa, och det har även spekulerats om en återkomst till Sverige. Colliton kopplades ihop med SC Bern i Schweiz innan klubben anställde Serge Aubin som ny huvudtränare. Det blir däremot ingen återkomst till Europa för Jeremy Colliton som alltså stannar i Nordamerika även nästa säsong.

