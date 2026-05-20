I natt inleds konferensfinalerna i Stanley Cup-slutspelet.

Då tvingas Colorado Avalanche klara sig utan Cale Makar som saknas med en skada.

Efter en lång väntan släpps i natt till slut pucken för konferensfinalerna i NHL, som är det sista stoppet innan Stanley Cup-finalen. På den östra sidan ställs favoriten Carolina Hurricanes mot uppstickaren Montréal Canadiens medan det väntar ett tungviktarmöte i väst mellan grundserievinnaren Colorado Avalanche och Vegas Golden Knights.

Serien mellan Colorado och Vegas är först ut att starta, men nu kommer ett tungt besked för storfavoriten Avalanche.

Cale Makar är skadad och har inte tränat alls med Colorado sedan de slog ut Minnesota Wild förra veckan. Nu bekräftar också tränaren Jared Bednar att Makar kommer att missa nattens första match i konferensfinalen. Däremot är han optimistisk om att Makar ska kunna spela i serien.

– Han känner sig mycket bättre. Han var på is under morgonen och det kändes ganska bra för honom. Vi bedömer att han är ”dag-till-dag”, säger Bednar under onsdagen.

Att Cale Makar missar nattens match är ett tungt tapp för Colorado Avalanche. Makar har varit NHL:s bästa back under flera års tid och när ”Avs” vann Stanley Cup 2022 var det Cale Makar som tog emot Conn Smythe Trophy som slutspelets MVP. 27-åringen har vunnit Norris Trophy som NHL:s bästa back två gånger, 2022 och 2025. Han är finalist till priset även i år och sedan 2021 har Makar varit en av tre finalister under sex raka säsonger.

Under årets säsong gjorde han 20 mål och 79 poäng på 75 matcher i grundserien. Hittills i slutspelet har Makar noterats för 4+1 på nio matcher.

– Det går inte att han ersätta honom, han kommer att vara saknad på isen. Förhoppningsvis kan vi vinna utan honom. Nu får andra chansen att spela lite mer och vi kommer att behöva steppa upp, säger Sam Malinski.

– Det är ett stort tapp. Han är ingen som går att ersätta rakt av. Det kommer krävas att andra spelare kliver upp och fyller större roller. Vi har gjort det tidigare när andra killar har varit skadade, säger Josh Manson.

Colorado Avalanche har vunnit åtta av nio matcher i slutspelet så här långt efter att ha slagit ut Los Angeles Kings med 4-0 i matcher och Minnesota Wild med 4-1 i matcher. Vegas Golden Knights å sin sida har gått vidare efter 4-2 i matcher mot både Utah Mammoth och Anaheim Ducks.

