Oliver Ekman Larsson ryktas kunna bli trejdad av Toronto Maple Leafs.

Enligt uppgifter vill OS-backen dock inte lämna Toronto.

Oliver Ekman Larsson uppges inte vilja lämna Toronto. Foto: Carl Sandin/Bildbyrån & John E. Sokolowski-Imagn Images (Montage)

Toronto Maple Leafs väntas vara aktiva inför fredagens trade deadline i NHL efter misslyckandet under årets säsong. En av spelarna som uppges kunna bli trejdad är svenske backen Oliver Ekman Larsson.

Oliver Ekman Larsson har stått för en riktigt stark säsong i Toronto med 35 poäng på 59 matcher, vilket är hans bästa notering på flera år. Det ledde också till att han tog plats i Tre Kronors trupp till OS i Milano. Efter succén har ”OEL” därför ett ganska högt trejdvärde och Toronto uppges därför överväga att släppa Ekman Larsson nu, när hans värde är som högst, för att kunna få in en toppspelare i utbyte. Det är också andra lag som har visat ett tydligt intresse för 34-åringen och Toronto kommer att behöva fatta ett beslut om svensken snart.

Oliver Ekman Larsson vill stanna i Toronto

Själv verkar Oliver Ekman Larsson däremot vara tydlig med sina intentioner. Enligt Toronto-reportern Nick Alberga, som driver podcasten Leafs Morning Take, vill Ekman Larsson inte lämna och han vore inte intresserad av en trejd.

”Han älskar Toronto. Han vill stanna i Toronto. Han vill vinna i Toronto”, skriver Alberga på X.

Oliver Ekman Larsson skrev ett fyraårskontrakt med Toronto Maple Leafs 2024 med en lönetaksträff på 3,5 miljoner dollar (31,6 miljoner kronor). Avtalet har ett totalt värde på 14 miljoner dollar, vilket motsvarar drygt 126 miljoner kronor. I kokntraktet har ”OEL” en ”no trade-lista” på 16 lag. Det innebär att han själv får välja 16 klubbar som han inte kan trejdas till. Därför har Toronto bara de 16 övriga NHL-klubbarna som potentiella trejd-destinationer för backen.

Ekman Larsson har spelat 1 118 NHL-matcher och gjort 535 poäng i sin karriär. Han vann Stanley Cup med Florida Panthers 2024.

