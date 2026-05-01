SKRÄLLEN: Utslagna av Leo Carlsson

”Världens bästa Carlsson” blev för mycket för Edmonton Oilers och Connor McDavid. Nu är Anaheim Ducks klara för andra rundan för första gången sedan 2017.

Leo Carlsson och Anaheim Ducks har slagit ut Connor McDavid. Foto: Bildbyrån och AP Photo/Mark J. Terrill.

2–3 i matcher och en måstematch på bortaplan. Då skulle man kunna tänka sig att Connor McDavid växlar upp och tvingar fram ett sjunde möte. Men så blev det inte. Istället står vi nu med den största skrällen hittills i Stanley Cup-slutspelet.

Isens stora konung när Anaheim Ducks skrev ny historia, natten till fredag, var ingen mindre än Leo Carlsson.

Den 21-årige svensken spelade fram Chris Kreider till ett av lagets tre mål i den första perioden, och därifrån fyllde han på med två till poäng. Först en ny assist till 4–1 och sedan det viktiga 5–2-målet i tom bur, från egen klubba, som säkert spikade avancemanget. En jätteinsats när det gällde som mest, och som dessutom markerar den nya eran i Anaheim efter att man tagit sig tillbaka till slutspel för första gången sedan 2018.

Utslagna efter två raka finaler: ”Medelmåttigt lag”

För Mattias Ekholm och stjärnorna McDavid, Draisaitl, med fler, innebär detta att säsongen är över. Det betydligt tidigare än de två tidigare åren då man gått hela vägen till en Stanley Cup-final, men fallit på målsnöret mot Florida Panthers.

– Vi var ett medelmåttigt lag hela året. När man är ett medelmåttigt lag med höga förväntningar kommer man att bli besviken, säger den store Edmonton-stjärnan till media.

För Leo Carlsson och hans Anaheim väntar nu antingen Vegas Golden Knights eller Utah Mammoth. Där leder Vegas med 3–2 i matcher.

It got LOUD in here after Leo's empty netter #FlyTogether | @HondaCenter

