Vinner NHL:s poängliga – för sjätte gången

Connor McDavid fortsätter att skriva historia. Edmonton Oilers kapten vinner Art Ross Trophy som NHL:s poängkung – för sjätte gången Han befäster sin plats bland NHL:s allra största genom tiderna.

Connor McDavid vinner NHL:s poängliga 2025/26. Foto: Perry Nelson-Imagn Images

Världens bästa spelare lägger ännu en pokal till sin samling.

När säsongen 2025/26 summerades stod Connor McDavid, lagkapten i Edmonton Oilers, som vinnare av Art Ross Trophy för sjätte gången i karriären – efter att ha gjort 48 mål och totalt 138 poäng.

29-åringen avslutade grundserien med att stå för fyra assist i 6–1-segern över Vancouver Canucks. Oilers slutar därmed tvåa i Pacific Division och får hemmafördel gentemot Anaheim Ducks i den första rundan av Stanley Cup-slutspelet.

McDavid ansluter därmed till hockeyikonerna Gordie Howe och Mario Lemieux med näst flest Art Ross-titlar i ligans historia. Trion jagar legendaren Wayne Gretzky, som har rekordet med tio vinster. Det är McDavids första individuella grundserieutmärkelse sedan den makalösa säsongen 2022–23, då han tog hem Art Ross, Hart Trophy, Rocket Richard Trophy och Ted Lindsay Award.

Forwarden från Richmond Hill, Ontario, stod för ännu en lysande säsong. I sin första fulla 82-matcherssäsong sedan 2022/23 noterades McDavid för 48 mål och 90 assist, totalt 138 poäng – åtta poäng före Nikita Kutjerov i Tampa Bay Lightning, som slutade på 130 poäng. Det var sjätte raka säsongen han nådde över 100 poäng och tredje gången han passerade 130. Endast två gånger i karriären har han missat 100-poängsgränsen – under rookiesäsongen, då han missade 37 matcher på grund av skada, samt under den pandemiförkortade säsongen 2019/20.

McDavid var också en nyckelfaktor när Oilers, som två år i rad varit i Western Conference-final, tog sig ur en trög säsongsinledning i oktober. Han ledde laget från botten av Pacific Division till att vara med i kampen om divisionssegern. Trots det fick laget nöja sig med en lägre seedning, även om de säkrade en slutspelsplats för sjunde året i rad. Det råder ingen tvekan om att McDavids prestationer återigen placerar honom i diskussionen om Hart Trophy som NHL:s mest värdefulla spelare.

Under sina första elva säsonger i NHL har Connor McDavid gjort 409 mål och 807 assist, totalt 1 216 poäng. Han har vunnit Hart Trophy tre gånger, Ted Lindsay Award fyra gånger, samt Conn Smythe Trophy efter Oilers resa till Stanley Cup Final 2024.

NHL:s poängliga 2025/26