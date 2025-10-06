Prenumerera

Connor McDavid förlänger med Oilers: ”Vår resa fortsätter”

Author image
Konrad Grönlund
Redaktör och reporter

Edmonton Oilers fortsätter med världens bästa spelare i laget.
Connor McDavid förlänger med de två senaste årens finalist i Stanley Cup.

Connor McDavids framtid i Edmonton Oilers har varit sommaren stora snackis, efter att laget för andra året i rad misslyckats att vinna en Stanley Cup-final.

Under dagen kom rykten om att en förlängning var klar med laget, vilket bland annat Elliotte Friedman skrev om.

Nu står det klart att superstjärnan skriver ett nytt kontrakt med Edmonton Oilers, vilket han själv bekräftar på Instagram.

”Vår resa här fortsätter”, skriver stjärnan i inlägget.

Texten uppdateras..

Connor McDavid stannar i Oilers. Foto: Bildbyrån

