Connor McDavid förlänger med Oilers: ”Vår resa fortsätter”

Edmonton Oilers fortsätter med världens bästa spelare i laget.

Connor McDavid förlänger med de två senaste årens finalist i Stanley Cup.

Connor McDavids framtid i Edmonton Oilers har varit sommaren stora snackis, efter att laget för andra året i rad misslyckats att vinna en Stanley Cup-final.

Under dagen kom rykten om att en förlängning var klar med laget, vilket bland annat Elliotte Friedman skrev om.

Let’s update this: Connor McDavid will be extending with the Edmonton Oilers https://t.co/wrBdlSUlaY — Elliotte Friedman (@FriedgeHNIC) October 6, 2025

Nu står det klart att superstjärnan skriver ett nytt kontrakt med Edmonton Oilers, vilket han själv bekräftar på Instagram.

”Vår resa här fortsätter”, skriver stjärnan i inlägget.

Texten uppdateras..