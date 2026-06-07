Tangerar Gretzky – prisas för femte gången

Connor McDavid fortsätter att skriva NHL-historia. Edmonton Oilers-kaptenen har tilldelats Ted Lindsay Award för säsongen 2025/26 – för femte gången i karriären. Därmed tangerar han Wayne Gretzkys rekord för flest vinster av det prestigefyllda priset.

Connor McDavid vinner Ted Lindsay Award. Foto: Bildbyrån

Connor McDavid fortsätter att samla på sig individuella utmärkelser och stärka sin position som en av NHL:s största spelare genom tiderna.

På söndagen meddelade NHL att Edmonton Oilers-kaptenen har vunnit Ted Lindsay Award för säsongen 2025/26.

Priset delas årligen ut till ligans mest framstående spelare enligt spelarna själva och röstas fram av medlemmarna i NHL Players’ Association.

Vinner Ted Lindsay Award för femte gången

Det är femte gången som McDavid får ta emot utmärkelsen, som tidigare gick under namnet Lester B. Pearson Award. Därmed tangerar han Oilers-ikonen Wayne Gretzky, som också har vunnit priset fem gånger.

Senast McDavid vann Ted Lindsay Award var säsongen 2022/23. Det året tog han dessutom hem Hart Trophy, Art Ross Trophy och Maurice ”Rocket” Richard Trophy efter en av de mest dominanta säsongerna i modern NHL-historia.

I årets omröstning besegrade McDavid San Jose Sharks-talangen Macklin Celebrini och Tampa Bay Lightnings poängmaskin Nikita Kucherov.

Över 130 poäng för tredje gången

Den 29-årige centern, stod för ännu en enastående säsong. Under sin första kompletta 82-matcherssäsong på tre år vann han Art Ross Trophy som NHL:s poängkung för sjätte gången i karriären och för första gången sedan 2022/23.

Med sex Art Ross-titlar tangerar han både Gordie Howe och Mario Lemieux på andra plats genom tiderna. Endast Wayne Gretzky har fler.

McDavid avslutade grundserien med 48 mål och 90 assist för totalt 138 poäng. Det var sjätte säsongen i rad som han nådde minst 100 poäng och tredje gången i karriären som han noterades för 130 poäng eller fler.

McDavid saknar en Stanley Cup

Under sina elva första NHL-säsonger har McDavid producerat imponerande 409 mål och 807 assist, vilket ger totalt 1 216 poäng.

Förutom sina fem Ted Lindsay Awards har han även vunnit Hart Trophy som ligans mest värdefulla spelare tre gånger. Han tilldelades dessutom Conn Smythe Trophy som slutspelets mest värdefulla spelare när Edmonton Oilers tog sig hela vägen till Stanley Cup-finalen 2024.

Trots att Stanley Cup-titeln fortfarande saknas på meritlistan fortsätter McDavid att bygga ett arv som placerar honom i samma historiska sällskap som några av sportens allra största namn.