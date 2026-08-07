NHL:s svenska All Star-lag - 2020 till 2026
NHL

NHL:s svenska All Star-lag - 2020 till 2026

Publicerad 07 augusti 2026 14:00
Ronnie Rönnkvist
Ronnie Rönnkvist
Följ HockeySverige påGoogle news

Under fem veckor kommer Ronnie Rönnkvist plocka ut sitt Svenska All Star lag, med fyra femmor, i tioårs intervaller. Tidigare har vi presenterat 1960-1989, 1990-1999, 2000-2009 och 2010-2019. Nu avslutar vi med åren 2020-2026.

Givetvis är det nästan ett omöjligt uppdrag och en dryg handfull spelare har varit framgångsrika i NHL under flera årtionden. Låt oss nu i alla fall göra ett försök att plocka ut våra All Star-lag med de bästa svenska spelarna i nutid, mellan 2020 och 2026.

LÄS ÄVEN: NHL:s svenska All Star-lag - till och med 1989
LÄS ÄVEN: NHL:s svenska All Star-lag - 1990 till 1999
LÄS ÄVEN: NHL:s svenska All Star-lag - 2000 till 2009
LÄS ÄVEN: NHL:s svenska All Star-lag - 2010 till 2019

LÄS VIDARE MED PLUS

Månadsvis

79 kr/mån
  • Tillgång till allt material på Hockeysverige.se
  • Ingen bindningstid
  • Förnyas automatiskt
  • Avbryt när som helst!

Årsvis

659 kr/år
  • Tillgång till allt material på Hockeysverige.se
  • Förnyas automatiskt
  • Avbryt när som helst!

Vänligen logga in för att genomföra ditt köp av Plus.

HockeysverigeFotbollDirektInnebandymagazinetSvenskaFans
Bli gratismedlem. Registrera dig här

Den här artikeln handlar om:

Erik KarlssonRasmus DahlinLucas RaymondVictor HedmanJohn KlingbergJacob MarkströmAnton ForsbergFilip ForsbergLinus UllmarkGustav ForslingMikael BacklundFilip GustavssonJesper BrattElias PetterssonJonas BrodinAdrian KempeWilliam KarlssonNicklas BäckströmGabriel LandeskogRedaktionens ValElias LindholmWilliam NylanderAdam LarssonOliver Ekman LarssonMika Zibanejad