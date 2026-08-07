Jacob Grönhagen är klar för spel i Österrike.

Foto: Johan Löf/Bildbyrån

Jacob Grönhagen har tillbringat fyra säsonger i HockeyAllsvenskan men lämnade Almtuna efter förra säsongen.

Nu har 25-åringen hittat sin nya klubbadress.

Den storväxte centern flyttar utomlands för första gången i sin karriär. Han flyttar då ner till Österrike och skriver på för Kitzbüheler EC i alpligan. Där blir han lagkamrat med svenske Elliot Ståhlberg , tidigare talang i Färjestad .

– De senaste två säsongerna var något frustrerande på grund av skador, men jag är nu helt i form igen. Mentalt kände jag att tiden var mogen för en förändring och en ny miljö. Jag pratade med Patric Wener (huvudtränare) och fick direkt en väldigt bra känsla. Det verkar som att något spännande håller på att utvecklas i Kitzbühel, och jag ville verkligen vara en del av det, säger Grönhagen på klubbens hemsida .

Jacob Grönhagen får svensk tränare i Kitzbüheler EC

Inför den kommande säsongen har Kitzbüheler EC satsat på en svensk tränarduo i form av den förre Mora - och Björklöven -coachen Patric Wener samt Roni Sener. Grönhagen blir nu en del av lagets blågula satsning.

– Med Jacob får vi en riktigt fysisk spelare som har en bra spelförståelse och redan har mycket erfarenhet i olika ligor i sitt hemland. Jag är övertygad om att han kan hjälpa oss mycket offensivt, säger klubbens ordförande Volker Zeh.

Jacob Grönhagen spelade i HV71 som junior och var då ombytt i tio SHL-matcher. Efter att ha gjort succé i Hockeyettan med Karlskrona värvades Grönhagen sedan till Kristianstad i HockeyAllsvenskan 2022. Han följde sedan med Kristianstad ner till ettan och öste in hela 22 poäng på 14 matcher vilket ledde till att han värvades till allsvenska Nybro Vikings .

2024 lämnade Grönhagen sedan Nybro och flyttade till Almtuna. Där stod han för 21 poäng på 52 matcher under sin första säsong innan det i fjol endast blev tio poäng på 50 matcher för centern. Totalt har han noterats för 47 poäng på 164 matcher i HockeyAllsvenskan.