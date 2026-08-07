HV71 jagar ersättare: "Det är ingen bra tajmning alls"

Johan Hult tvingas leta ersättare till Noah Philp.

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Det var under fredagsförmiddagen som HV71 gick ut med nyheten att den förväntade toppcentern Noah Philp lämnar utan att ha spelat en enda match för klubben, eller ens varit på plats i Jönköping. 27-åringen bröt nämligen sitt kontrakt för att i stället avsluta sin hockeykarriär.

– Jag ber verkligen om ursäkt till HV71 och samtliga involverade kring tajmingen av mitt beslut, men jag har dock beslutat mig för att sluta spela hockey. Min motivation för hockeyn är inte där fullt ut och jag vill hellre vara helt ärlig än att inte vara fullt investerad i att spela. Jag tror att det här är bäst för alla, sade Philp på klubbens hemsida .

Nu berättar HV:s sportchef Johan Hult att beskedet kom som en chock.

– Ja, han kontaktade mig tidigt i veckan och berättade det här. Jag, (Fredrik) Stillman och Niklas (Eriksson) hade alla kontakt med honom under juli månad och ingen av oss plockade upp indikationer på det här, säger Hult till Jönköpings-Posten.

HV71 jagar ny toppcenter – efter Noah Philps avhopp

Johan Hult medger att det är en besvikelse att Noah Philp lämnar klubben utan att ens ha satt sin fot i Sverige. Han menar också att Philp var ångerfull när han gav beskedet.

– Det är klart att det är tufft och det är ingen bra tajmning alls. Men det hade varit ännu värre om han hade kommit hit, mått dåligt och inte känt för att vara en hockeyspelare. Om han hade försökt och inte klarat av att prestera och sedan gett oss det här beskedet om en eller två månader i stället, säger sportchefen.

HV71 hade värvat Noah Philp och Jan Mysak som nya toppcentrar in i truppen. Nu faller Philp bort och därför måste klubben plötsligt ge sig ut på jakt efter en ny center, med bara drygt en månad kvar till SHL -premiären.

– Vi drog igång den processen tidigare under veckan. Kortsiktigt har vi alternativ på centersidan och sedan ger vi oss ut på marknaden för att se vad vi kan hitta där. Vi vill fylla på truppen, men det är viktigt att inte bli stressade och ta förhastade beslut. Det är klart att vi vill ha en ersättare på plats så snart som möjligt men ska inte stressa fram någonting, säger Johan Hult.