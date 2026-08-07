Förre LHC-backens val: "Har haft förfrågningar från andra klubbar"

Arvid Aronsson fortsätter i Finland.

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Efter flera allsvenska säsonger i BIK Karlskoga fick Arvid Aronsson chansen i SHL när han värvades till Linköping 2023. Han tillbringade nästan två hela säsonger i LHC-tröjan men i februari 2025 enades parterna om att bryta kontraktet.

Aronsson flyttade därefter utomlands och skrev på för Kiekko-Espoo i Finland . Där blev han även kvar under förra säsongen och noterades för 15 poäng på 52 matcher. Under sommaren har 28-åringen från Kungsbacka gått kontraktslös men nu har backen hittat en lösning.

Arvid Aronsson stannar i Kiekko-Espoo

Under fredagen bekräftar Kiekko-Espoo att de har kommit överens om ett nytt kontrakt som innebär att Aronsson, som beskrivs som en publikfavorit, stannar i klubben över säsongen 2026/27.

– Det är en fråga om hjärtat att fortsätta i Esbo. Jag har verkligen njutit av att spela här i ett par år nu, och jag kan inte vänta med att se vad framtiden bär med sig. Att fortsätta här var ett enkelt beslut för mig. Förfrågningar kom från någon annanstans, men som min far sade, om du uppskattas någonstans och en plats känns som hemma, är valet lätt. Tack till alla människor i Esbo som varmt har införlivat mig i detta samhälle, säger Aronsson på klubbens hemsida.

Under tiden i Kiekko-Espoo har Aronsson noterats för 17 poäng på 63 matcher. I Esbo är han lagkamrat med svenske Linus Öberg samt tidigare SHL-spelare som Kristian Näkyvä, Jani Lajunen, Jere Sallinen och Ville Lajunen.

Arvid Aronsson har spelat sammanlagt 85 SHL-matcher under sin karriär. Förutom Linköping har han även representerat Örebro och Frölunda . I HockeyAllsvenskan har Aronsson spelat 253 matcher över sex säsonger.